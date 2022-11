Caso Gabby Petito. FBI encontrou corpo do noivo da jovem

O FBI confirmou que os restos mortais encontrados esta quarta-feira na Reserva T Mabry Carlton Jr Memorial e no Parque Ambiental Myakkahatchee Creed pertencem a Brian Laundrie, o noivo de Gabby Petito, cuja morte está sob investigação. O jovem estava desaparecido há mais de um mês e a identificação foi possível através de registos dentários.

Laundrie era considerado pela polícia uma pessoa de interesse para a investigação do caso de Petito, cujo corpo foi encontrado em Wyoming, depois de o noivo – com quem viajava – ter regressado à Florida sem ela.

Segundo a BBC, os pais de Brian Laundrie foram informados de que o corpo encontrado é o do seu filho, mas um advogado que representa a família emitiu um comunicado para dizer que a família não deseja “neste momento” fazer qualquer comentário. Pedem também que seja “respeitada a sua privacidade”.

As autoridades tinham já esclarecido que os restos mortais foram descobertos numa área do parque que esteve até há pouco tempo submersa. A polícia descobriu também alguns artigos do jovem, tendo referido uma mochila e um caderno. Segundo o xerife do condado de Lee, as buscas foram realizadas em “condições traiçoeiras”, dado ter sido preciso procurar numa zona onde a água está cheia de cobras e crocodilos.

Gabrielle 'Gabby' Petito, de 22 anos, desapareceu quando viajava pelos Estados Unidos e foi encontrada morta em setembro. A autópsia revelou que foi estrangulada, o que fez aumentar as suspeitas sobre o seu namorado, que acabou também por desaparecer.

O casal partira em viagem em julho numa carrinha convertida para visitar os parques nacionais no oeste dos Estados Unidos. A polícia disse que Laundrie estava sozinho quando conduziu a carrinha de regresso a casa dos seus pais em North Port, Florida, no dia 1 de setembro, e foi visto pela última vez uma semana depois, por familiares.

A polícia avançou então que ele não estava a ser procurado por crime, mas interessava à investigação e sob ele recaiam suspeitas de uso fraudulento do cartão bancário da namorada.