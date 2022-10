Eleições locais em Itália: populismo e extrema-direita perdem terreno

A segunda volta das eleições locais em Itália confirmou uma reviravolta política que devolve protagonismo à esquerda. O populismo perdeu terreno, tal como a extrema-direita, ficando as cidades de Roma e Turim nas mãos do Partido Democrático (PD), que na primeira ronda eleitoral conquistara já (folgadamente) Milão, Nápoles e Bolonha.

A ida às urnas entre domingo e a manhã desta segunda-feira decidiu o destino de 65 cidades, com o resultado geral – feito o balanço dos 1.340 municípios – a desenhar um novo cenário em que sai reforçada a esquerda moderada O bloco formado com diferentes partidos, incluindo o Movimento 5 Estrelas, permitiu fazer frente à coligação de direita, composta pelos Irmãos de Itália, Forza Itália e Liga.

Além de grandes cidades, a esquerda conquistou também a maioria das capitais de província, como Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese. Trieste fica como a única grande conquista da direita.

Há pouco mais de cinco anos, o Movimento 5 Estrelas (M5S) surpreendia com as vitórias em Roma e Turim, precisamente. Pela primeira vez na Europa Ocidental um partido populista e antissistema chegava ao poder em duas grandes cidades, catapultando Virginia Raggi, até agora presidente da Câmara de Roma, como a primeira figura do partido a alcançar um alto cargo (nada menos do que com 67% dos votos). Mas os ventos mudaram, soprando a favor da coligação liderada pelo PD, encabeçada pelo ex-ministro da Economia de Itália Roberto Gualtieri, que derrotou Enrico Michetti, dos Irmãos de Itália, por uma diferença expressiva - 60,2% dos votos contra 39,8%. Isto apesar de na primeira volta Michetti ter ficado à frente de Gualtieri.

Em função da nova tendência política, o líder do PD, Enrico Letta, veio já considerar que as vitórias da centro-esquerda são um entrave a qualquer pressão das forças conservadoras com vista à realização de uma eleição nacional antecipada. Uma boa notícia para o primeiro-ministro, Mario Draghi, que aumenta a probabilidade de cumprir o atual mandato, que termina em 2023.

Uma nota final para a alta taxa de abstenção.Apenas 43,9% dos eleitores votaram, menos ainda que os 52,6% que foram às urnas na primeira chamada.