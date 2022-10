EUA: Rachel Levine é a primeira mulher transgénero nomeada almirante de quatro estrelas

Rachel Levine, uma oficial sénior de Saúde da administração de Joe Biden, foi empossada como almirante de quatro estrelas do Corpo de Comissários do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. É a primeira mulher transgénero a ser nomeada para este cargo nos EUA.

Numa entrevista citada pelo “The Washington Post”, Rachel Levine disse que o novo cargo como almirante não era “apenas simbólico” e que assumiria um papel de liderança nas prioridades do Corpo de Saúde Pública. “Estou a fazer isto devido à minha dedicação ao serviço e com o maior respeito e honra pelo uniforme que irei usar”, disse Levine.

A “nomeação histórica” foi elogiada e considerada um momento de “grande avanço”. O grupo que representa os funcionários da saúde pública “está aqui para a apoiar e à sua equipa a defender a saúde de todos os americanos”, escreveu o diretor executivo da Associação de Oficiais de Saúde Estatais e Territoriais dos EUA, Michael Fraser, na rede social Twitter.

“A nomeação histórica da almirante Levine como a primeira oficial abertamente transgénero de quatro estrelas é um passo gigantesco em direção à igualdade como nação”, destacou também o Secretário do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), Xavier Becerra, numa declaração citada pelo “The Washington Post”.

Levine tem 63 anos e era anteriormente secretária de saúde da Pensilvânia. Agora será a sexta pessoa com o estatuto de almirante de quatro estrelas na história do Corpo de Comissários do Serviço de Saúde Pública dos EUA, de acordo com o HHS.

De acordo com o “The Washington Post”, a promoção de Levine a almirante também foi elogiada por vários membros do Governo, que destacaram o empenho do Presidente Joe Biden na diversidade - outubro é o mês da história LGBTQ nos Estados Unidos -, mas criticada por grupos conservadores.