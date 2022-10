Aeronave despenha-se no Texas com 21 pessoas a bordo: todos estão vivos, há só um ferido

Uma aeronave com 21 pessoas a bordo caiu esta terça-feira perto de um aeroporto em Brookshire, Texas, mas apenas uma pessoa ficou ferida, adiantaram as autoridades.

O acidente aconteceu quando o aparelho - um McDonnell Douglas MD-87 - tentava descolar, acabando por se incendiar e cair numa zona de campo. Após dado o alerta, os bombeiros conseguiram apagar as chamas, tendo todos os ocupantes sido retirados em segurança.

Uma pessoa ficou ferida, mas sem gravidade.

De acordo com as informações disponíbilizadas pelas autoridades, o avião não terá conseguido atingir altitude no final da pista e atravessou uma cerca, na zona norte do aeroporto.

Entre os passageiros seguia uma criança de 10 anos.