Recuperada do fundo do Mediterrâneo espada com 900 anos que terá pertencido a cruzado

Terá cerca de 900 anos e a teoria mais provável é que tenha pertencido a um cruzado que navegou para a Terra Santa. Uma espada com cerca de um metro de comprimento e inegável valor histórico foi recuperada do fundo do mar Mediterrâneo por um mergulhador amador, anunciou a Autoridade de Antiguidades de Israel.

A visão apurada do mergulhador permitiu-lhe reconhecer o objeto, depois de aparentemente as correntes terem afastado a areia que o cobria.

Acredita-se que o local da descoberta, uma enseada natural perto da cidade portuária de Haifa, serviu de abrigo para os navegadores ao longo dos tempos, o que explica os achados arqueológicos encontrados no local, disse Koby Sharvit, diretor da unidade de arqueologia marinha.

Segundo o “Guardian”, a espada será agora limpa e restaurada para depois ficar exposta num museu.