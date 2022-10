Noruega. Vítimas de ataque foram mortas com “objeto pontiagudo” e não com flechas

A polícia norueguesa adiantou esta segunda-feira que as cinco vítimas mortais do ataque ocorrido há pouco menos de uma semana em Kongsberg foram agredidas com “um objeto pontiagudo”, afastando a hipótese inicial de as mortes terem resultado da utilização de um arco e de flechas.

O suspeito, Espen Andersen Brathen, um muçulmano dinamarquês convertido, usou também flechas, confirmaram as autoridades, mas a certa altura terá perdido ou deitado fora o arco. Não está ainda claro que tipo de arma provocou os ferimentos fatais, já que há ainda testemunhas por interrogar.

Além das vítimas mortais - quatro mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 52 anos e os 78 anos -, três outras pessoas ficaram feridas. De acordo com o que foi possível apurar até ao momento, os alvos foram selecionados aleatoriamente. A polícia especificou ainda que algumas das vítimas morreram em casa, outras estavam em espaços públicos.

Brathen, de 37 anos, está agora sob custódia num centro médico, onde aguarda por uma avaliação psiquiátrica. Durante os interrogatórios admitiu ser o responsável pelo ataque, cuja eventual motivação terrorista parece afastada.

“A doença continua a ser a hipótese principal. No que diz respeito à conversão ao Islão, essa hipótese está enfraquecida”, afirmou o inspetor Per Thomas Omholt, citado pela BBC.

O ataque em Kongsberg, pequena cidade com cerca de 25.000 habitantes, situada a cerca de 80 quilómetros de Oslo, foi o mais grave registado na Noruega desde que o ativista de extrema direita Anders Breivik assassinou 77 pessoas em 2011.