China nega lançamento de míssil hipersónico mas EUA estão “muito preocupados”

Os Estados Unidos estão “muito preocupados” com a atividade da China no sector dos mísseis hipersónicos, afirmou esta segunda-feira em Genebra o representante permanente de Washington para questões de desarmamento, Robert Wood.

“Pura e simplesmente não sabemos como nos podemos defender contra esse tipo de tecnologia. Nem a China ou a Rússia”, acrescentou.

As declarações aos jornalistas foram feitas depois de o “Financial Times” ter noticiado no sábado que Pequim lançou em agosto um míssil com capacidade nuclear que circulou a Terra em órbita baixa antes de errar por pouco o seu alvo. O jornal cita várias fontes e diz que o teste foi mantido em segredo mas “surpreendeu os serviços de inteligência norte-americanos”.

Já esta segunda-feira, a China negou ter testado um míssil hipersónico com capacidade nuclear, garantindo estarem em causa “testes de rotina” para verificar tecnologias de reutilização aeroespacial.

“Neste caso, o equipamento de suporte da nave separa-se, entra em combustão e desintegra-se durante a sua queda na atmosfera e em alto mar", referiu o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian.

Drew Thompson, ex-diretor para a China, Taiwan e Mongólia no Gabinete do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, disse que o Departamento de Defesa e os serviços de informação têm seguido e rastreado vários programas de mísseis da China desde “há anos”. “Sem transparência no programa espacial da China, é difícil fazer desmentidos confiáveis”, afirmou citado pelo “Guardian”. “Acho que o cálculo de Biden [em relação à China] mudou há um tempo. Isto apenas reforça as conclusões.”

À semelhança da China, os EUA, a Rússia e pelo menos cinco outros países estarão a trabalhar na área da tecnologia hipersónica. Manobrável e com capacidade para voar a mais de cinco vezes a velocidade do som, os mísseis hipersónicos – como os balísticos - podem lançar uma ogiva nuclear, com o detalhe de voarem em trajetória baixas na atmosfera, o que permite atingir um alvo mais rapidamente. São mais difíceis de rastrear e, ainda que países como os EUA tenham desenvolvido sistemas de defesa contra mísseis balísticos e de cruzeiro, a sua capacidade para detetar e derrubar um míssil hipersónico permanece uma incógnita.