Arnaldo Otegi sobre as vítimas da ETA: “Sentimos a sua dor. Nunca deveria ter acontecido”

“Nunca deveria ter acontecido.” Foram estas as palavras usadas esta segunda-feira por Arnaldo Otegi, líder da coligação nacionalista basca Euskal Herria Bildu (Unir o País Basco) e ex-membro da ETA, ao referir-se à violência usada pelo grupo terrorista basco na sua luta para alcançar a independência.

Em vésperas do 10º aniversário da decisão do grupo terrorista de abandonar a sua campanha armada, que deixou mais de 800 mortos ao longo de mais de quatro décadas, Otegi e o secretário-geral do também partido basco Sortu, Arkaitz Rodríguez, leram uma declaração “solene” em que frisaram querer “fazer uma menção específica às vítimas causadas pela violência da ETA”.

Otegi mostrou “pesar e dor pelo sofrimento sentido” pelas vítimas, falando junto à escadaria do Palácio de Aiete em San Sebastián, o mesmo cenário onde há uma década foi lida a Declaração de Aiete (dias depois seria feito o anúncio do fim da violência da ETA). “Sentimos a sua dor e esse sentimento sincero leva-nos a dizer que isso nunca deveria ter acontecido, ninguém pode estar satisfeito com tudo o que aconteceu, tal como não pode estar satisfeito por ter durado tanto tempo”, afirmou o político basco.

Otegi, que ingressou na ETA ainda adolescente e foi condenado por sequestro, foi um dos principais envolvidos nas negociações de paz e foi uma voz importante para convencer o grupo a desistir do uso da violência. “Queremos dizer de coração que lamentamos profundamente o seu sofrimento e comprometemo-nos a tentar mitigá-lo da melhor maneira possível”, expressaram os dois dirigentes.

Aliviar uma dor que não se apaga

Reconhecendo que nada pode desfazer “o dano causado”, falaram em pelo menos “aliviar” a dor, mostrando “respeito, consideração e memória”. Embora sem usar especificamente a expressão, esta é a primeira vez que a esquerda nacionalista endereça um pedido de desculpas às vítimas da ETA, sublinha o jornal “El País”.

A “declaração solene” desta segunda-feira, que inclui cinco pontos, foi lida primeiro em basco por Rodríguez e depois em castelhano por Otegi. A menção às vítimas figura no ponto número três, onde é reafirmado que “uma paz justa e duradoura necessita do reconhecimento e reparação de todas, absolutamente todas as vítimas”.

Em 2018, o movimento terrorista pediu desculpas pelas suas ações a parte das vítimas, que descreveu como “cidadãos sem responsabilidade no conflito”. A ETA mostrou então “respeito pelos mortos e pelas vítimas” que causou, mas sem esclarecer quantas e quais ficavam de fora do pedido de perdão, lembra “El País”.