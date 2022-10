“Precisamos de uma democracia mais participativa”. A entrevista do ex-candidato a secretário-geral da ONU Danilo Türk

Nasceu em 1952, num país que já não existe — a Jugoslávia. Foi professor de Direito Internacional e diretor deste departamento na Universidade de Liubliana, Eslovénia, colaborou com a Amnistia Interna­cional e foi, em 1999, o primeiro representante do seu novo país, a Eslovénia, nas Nações Unidas. Ali veio a presidir ao Conselho de Segurança e a trabalhar com o então secretário-geral, Kofi Annan. Ele próprio seria candidato ao cargo em 2016, ano em que foi preterido a favor de António Guterres. Antes, fora Presidente da Eslovénia entre 2007 e 2012. Defensor da paz e comprometido com a defesa dos direitos humanos, em 2019 foi eleito presidente do Clube de Madrid, um fórum que se apresenta como a “maior ­aliança de ex-Presidentes e ex-primeiros-ministros em prol da democracia”.

Já o ouvimos falar em imaginação política. Acha que essa imaginação é o caminho para os políticos (re)motivarem os cidadãos?

Há dois aspetos a ter em conta: a forma como a política é conduzida e a agenda política. Precisamos de inovação em qualquer deles. A agenda tem de incluir a descarbonização como prioridade, em toda a parte, caso contrário vai haver consequências. É uma decisão política importante, que [ainda] não foi interiorizada pela maioria dos sistemas. Se as minas de carvão fecharem a uma velocidade maior do que antes, como teremos a certeza de que as pessoas que ficam sem emprego e as suas famílias têm futuro? É um problema de natureza política, não económica ou social. O segundo aspeto é o processo político. Vivemos numa democracia representativa, elegemos pessoas para fazerem coisas, mas precisamos cada vez mais de uma democracia participativa. Já há muitos municípios em países da Europa que envolvem os cidadãos no orçamento participativo; são instrumentos-chave na decisão política, com maior participação, inovação. É assim que vejo o futuro.