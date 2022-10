Bielorrússia expulsa embaixador francês

O embaixador francês na Bielorrússia Nicolas de Lacoste, de 57 anos, deixou o país neste domingo. O regime de Alexander Lukashenko tinha-lhe ordenado para voltar para França até segunda-feira.

Lacoste encontrava-se em Minsk desde o final do ano passado. De acordo com a AFP, a França, tal como outros países da UE, não reconheceu a pretensão de Lukashenko a um sexto mandato presidencial após as eleições de agosto, no meio de alegações generalizadas de fraude eleitoral.

Numa declaração à AFP, um porta-voz da embaixada francesa afirmou: "O Ministério dos Negócios Estrangeiros bielorrusso exigiu que o embaixador saísse antes de 18 de outubro. Despediu-se do pessoal da embaixada e gravou uma mensagem em vídeo ao povo bielorrusso, que aparecerá amanhã de manhã no website da embaixada", acrescentou o porta-voz.

Alexander Lukashenko, de 67 anos, que governa a Bielorrússia desde 1994. Em Março, o seu regime expulsou todo o pessoal da embaixada da Letónia, incluindo o seu embaixador, depois de as autoridades letãs terem usado uma bandeira da oposição bielorrussa num campeonato de hóquei no gelo.

Em Agosto, Minsk revogou a nomeação da embaixadora dos EUA - a diplomata Julie Fisher - que viria a ser a primeira enviada dos EUA para o país ex-soviético desde 2008.