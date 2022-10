(Sequelas do) Brexit: A corda esticou mas só até afrouxar

Pelo menos metade dos controlos aduaneiros de produtos que entram na Irlanda do Norte vindos do resto do Reino Unido vai acabar. A proposta de Bruxelas acalmou uma semana em que Londres ameaçara suspender o acordo que vigora desde que o país saiu da ­União Europeia (UE), em janeiro de 2020. Dado que o Governo britânico também tem as suas ideias para rever o protocolo, defendidas na terça-feira, em Lisboa, pelo ministro da tutela, David Frost, anunciam-se semanas de conversações para burilar arestas. O desfecho é incerto.

Os 27 propõem reduzir a burocracia, estipulando, para cada tipo de produto, o risco de entrada no mercado único europeu. É que o Reino Unido deixou de ter acesso ao mesmo, mas a livre circulação entre Irlanda do Norte e Irlanda e desta para os restantes Estados-membros exige precauções, até porque os britânicos deixaram de estar vinculados aos padrões comunitários de qualidade alimentar, ambiental e direitos laborais.