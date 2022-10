Em Nuremberga, oposição bielorussa compara Lukashenko a nazis

odd andersen/afp via getty images

A bielorrussa Olga Pavlova arregala os olhos esverdeados para contemplar a sala 600 do tribunal de Nuremberga, onde, há 76 anos, líderes nazis como Hermann Göring e Rudolf Hess foram condenados pelos seus bárbaros crimes: “Um dia vou ver Lukashenko sentado no banco dos réus de um tribunal como este.”

A médica, de 33 anos, é uma das 5 mil vítimas de violência e tortura na Bielorrússia desde agosto de 2020, mês em que multidões tomaram as ruas para protestar contra a alegada fraude eleitoral que reconduziu Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, a mais um mandato ao comando do país. A sua adversária, Svetlana Tikhanovskaya, foi obrigada a exilar-se na Lituânia e os seguidores dela, como Olga, esmagados pela repressão das forças de segurança.