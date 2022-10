Cresce a tensão entre Polónia e UE. Próximo Conselho Europeu pode ser um teste crucial para o Governo de Varsóvia

A batalha jurídica entre a Polónia e a União Europeia (UE) ainda tem muito para andar e sejam quais forem as armas jurídicas e financeiras da Comissão Europeia para vergar Varsóvia, o processo deverá arrastar-se durante meses, senão anos. No curto prazo, o congelamento dos fundos da ‘bazuca’ europeia pode ter efeito, como a pressão política dos restantes chefes de Estado e de Governo, dependendo da coragem e vontade de encostarem o colega polaco às cordas na próxima quinta-feira. “É do interesse do primeiro-ministro António Costa dizer a Mateusz Morawiecki que o que está a acontecer vai contra os interesses portugueses”, afirma ao Expresso John Morijn. O professor de lei e política na Universidade de Groningen (Países Baixos) explica que é o “primado da lei europeia” — que um recente veredicto do Tribunal Constitucional polaco veio contestar — que protege os países mais pequenos dos grandes. Por isso, considera que a pressão política deve ser um caminho a explorar no imediato.

A polémica não está, para já, na agenda formal da próxima reunião de líderes, mas o Expresso apurou que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai ouvir os primeiros-ministros para decidir que fazer. Alguns dos 27 têm vontade de trazer a discussão para a mesa, como aconteceu em junho, com Viktor Orbán, a propósito da polémica lei húngara que, segundo os críticos, fomenta a discriminação das pessoas LGBTQI. Não é comum o confronto entre chefes de Governo nestas reuniões, mas o precedente foi criado após o embate com Orbán, durante o qual o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, chegou a perguntar à Hungria se queria mesmo estar na UE. Morawiecki pode ter de se preparar para a mesma dureza depois da polémica decisão do Tribunal Constitucional (TC) polaco. A mensagem política deverá passar por relembrar-lhe que as regras são para cumprir e que não verá a cor do dinheiro do Fundo de Recuperação enquanto não perceber isso.