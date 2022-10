“A cultura sarauí está a perder-se”. O drama de um povo que quer proteger património para garantir a sobrevivência

Nos últimos 45 anos, o conflito em torno do Sara Ocidental acantonou o povo sarauí em três grandes grupos. O mais numeroso vive no chamado Sara ocupado, território a sul de Marrocos onde aspiram a constituir um Estado e onde o ocupante marroquino desenvolve um projeto de colonização. Outro grupo — estima-se que à volta de 175 mil pessoas — vive com o estatuto de refugiado em campos junto a Tindouf, cidade argelina perto da fronteira com Marrocos. Há ainda a diáspora, concentrada sobretudo em Espanha, a antiga potência colonizadora do Sara Ocidental.

Sem pátria de referência, cada sarauí transporta uma missão vida afora: a sobrevivência da sua identidade enquanto povo, de geração para geração. “Temos uma população refugiada, deslocada do território, perdeu-se muita cultura. Os nossos jovens vão aos 14 anos estudar para Cuba, Espanha, Argélia e regressam com 28, mais cubanos, espanhóis ou argelinos do que sarauís. Há que recuperar essa cultura, que só a têm os mais velhos, que estão a morrer”, afirma, em entrevista ao Expresso, Omar Abdallah Ahmed, diretor do departamento de Arqueologia do Ministério da Cultura da República Árabe Sarauí Democrática (RASD), a entidade que reivindica a soberania do Sara Ocidental.