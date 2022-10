NASA lança missão inédita para observar asteróides nunca antes observados

A NASA tem tudo a postos para lançar a primeira missão que voar perto de oito asteróides ancestrais. A missão Lucy deverá ser lançada na madrugada deste sábado e irá explorar o enxame de asteróides troianos de Júpiter.

O lançamento será feito a partir da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na costa leste dos EUA. A partida está prevista para as 5h34 da madrugada (9h34 em Portugal), quando as condições deverão estar 90% favoráveis. Caso não aconteça exatamente a esta hora, a janela de oportunidade mantém-se durante mais 75 minutos.

A missão Lucy terá a duração de 12 anos e irá percorrer 6,4 mil milhões de quilómetros, movendo-se a cerca de 17,881.6 meters por segundo. A nave espacial tem 14 metros de comprimento, em parte devido aos seus painéis solares (cada um com a largura de um autocarro). A sua construção envolveu 500 engenheiros e cientistas.

nasa/bill ingalls

O objetivo é explorar os asteróides que partilham a órbita com Júpiter, especificamente oito asteróides, todos batizados com nomes alusivos à obra Ilíada - e que nunca foram observados. Até agora, as únicas imagens destes asteróides, que são vestígios dos primórdios do sistema solar, são ilustrações. A missão irá fornecer as primeiras imagens HD destes objetos celestiais. Os investigadores esperam que a missão forneça pistas sobre como é que o Sistema Solar se formou há 4.5 mil milhões de anos e sobre como se formam os planetas.

Existem cerca de sete mil asteróides troianos, tendo o maior cerca de 250 quilómetros de comprimento. Estes são compostos por materiais que sobraram depois da formação dos planetas gigantes do Sistema Solar (Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno). Existem dois enxames destes asteróides, um que segue à frente e outro atrás de Júpiter, o maior planeta do nosso sistema. Ainda que partilhem a mesma órbita que o planeta, os enxames estão quase tão afastados de Júpiter como o planeta está do Sol.

Todos os asteróides observados nesta missão têm cores e tamanhos diferentes. "Um dos aspetos verdadeiramente surpreendente dos asteróides troianos é que quando os começamos a estudar a partir da Terra notamos que como eles são tão diferentes uns dos outros", afirmou Hal Levison, o principal investigador da missão citado pela CNN. "Por isso, se queremos compreender o que é que esta população nos pode dizer sobre a formação dos planetas, temos de compreender a diversidade e essa é a intenção da [missão] Lucy."

southwest research institute | nasa

A missão foi baptizada em referência aos fósseis de Lucy, o esqueleto de uma Australopithecus (espécie ancestral de humanos) descoberta em 1974, que foi fundamental para a compreensão da evolução da nossa espécie. O nome Lucy é também - tanto no caso dos fósseis como na missão - uma referência à música dos Beatles "Lucy in the Sky With Diamonds", motivo pelo qual o logo da missão da NASA inclui diamantes.

Pode acompanhar o lançamento em direto aqui.