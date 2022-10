Exposição em Londres quer campo de refugiados mais antigo do mundo classificado Património da Humanidade da UNESCO

Uma exposição em Londres propõe a nomeação do campo de refugiados de Dheisheh, na Palestina, como Património da Humanidade da UNESCO.

"A nomeação é intencionada como uma provocação para expor como a definição de património não é universal como é reivindicado, mas está antes sujeito ao controlo do Estado-nação e tem fundamentações coloniais", apresenta a exposição "Património sem Estado", da DAAR (coletivo Decolonising Architecture Art Research collective), que está na The Mosaic Rooms de Londres.

O campo de Dheisheh é um dos mais antigos do mundo. Situado na Palestina, a sul de Belém, foi criado em 1949 para albergar temporariamente os mais de três mil palestinianos deslocados durante a guerra de 1948 entre países da Liga Árabe e Israel. Em mais de 70 anos, as filas de tendas temporárias deram lugar a bairros de betão.

"Queremos desestabilizar as noções convencionais e ocidentais de património", afirmou ao The Guardian Alessandro Petti, um dos responsáveis pela exposição. "Como é que registamos o património de uma cultura no exílio? Quando os locais de Património Mundial só podem ser nomeados pelos Estados-nações, como é que valorizamos a herança da população que não tem Estado? Este campo é só um local de miséria ou produz valores que precisam de ser reconhecidos e protegidos."

Há atualmente 1154 locais em todo o mundo com a classificação “Património da Humanidade” pela UNESCO. Há 17 locais portugueses incluídos na lista, como por exemplo o Convento de Mafra, a Torre de Belém e a Universidade de Coimbra.