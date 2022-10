Caminho aberto para um governo “semáforo” na Alemanha: sociais-democratas, Liberais e Verdes acordam coligação

Olaf Scholz, líder do SPD (Partido Social-Democrata) da Alemanha, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com os Verdes e os Liberais (FDP) para formar um governo de coligação. Confirma-se assim a solução "semáforo" - devido às cores dos três partidos - prevista durante a campanha eleitoral - é a primeira vez que tal acontece na história da Alemanha.

"Estamos convencidos que podemos concluir um acordo de coligação ambicioso e viável", disseram os três partidos num comunicado conjunto. "As conversas exploratórias foram caracterizadas pela confiança, respeito e consideração mútua. Queremos continuar isso", acrescentaram.

Juntos, os três partidos têm 416 mandatos no Bundestag, o parlamento alemão. Com esta solução, Olaf Scholz, atualmente ministro das finanças, deve suceder a Angela Merkel como chanceler, pondo fim a 16 anos da CDU (conservadores) no poder.

As discussões preliminares terminaram com os três partidos a acordar um pacto para que a Alemanha acabasse com todas as suas centrais de energia a carvão até 2030, uma antecipação da data atualmente acordada: 2038.

"Para cumprir os objetivos de proteção do clima, é necessário acelerar o abandono do carvão na produção de eletricidade", afirmam os três partidos", falando num "expansão maciça das energias renováveis" para "garantir as necessidades de electricidade da próxima década a preços competitivos." Além disso, os parceiros querem rever no próximo ano a atual lei sobre o clima e introduzir "um programa de proteção imediata do clima" que afetará "todos os setores" da economia.

O acordo governamental preliminar adianta ainda que os parceiros pretendem manter os limites da dívida pública consagrados na Constituição e avança com a promessa de não aumentar os impostos. Ao mesmo tempo, querem aumentar os investimentos nos próximos anos - mas "no âmbito dos limites constitucionais da dívida" alemã, que restringe as possibilidades de aumentar o défice público.

O acordo foi adotado na ronda de negociações eleitorais preliminares e terá de ser submetido no fim de semana à análise dos congressos dos Verdes e dos liberais. O SPD, de Scholz, foi o partido mais votado nas eleições legislativas de 26 de setembro, com 25,7%, enquanto os Verdes obtiveram o melhor resultado da sua história numa eleição nacional, com 14,8%, e os liberais registaram 11,5% dos votos.