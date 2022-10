Polícia diz que ataque com arco e flecha que fez cinco mortos na Noruega “parece tratar-se de um ato terrorista”

A polícia norueguesa afirmou esta quinta-feira que o ataque com arco e flecha que vitimou cinco pessoas em Kongsberg, na Noruega, "parece tratar-se de um ato terrorista". A confirmação foi avançada por Hans Sverre Sjøvold, chefe dos serviços de inteligência da Norueguesa (PST), que ressalvou ser importante avançar com a investigação para "clarificar quais os motivos do acusado".

As autoridades norueguesas identificaram o atacante como Espen Andersen Braathen, um cidadão dinamarquês de 37 anos a residir na cidade de Kongsberg, a 85 quilómetros de Oslo. A polícia já tinha estado em contacto com o Braathen, inclusivamente devido "a preocupações anteriores relacionadas com a sua radicalização", avançou o chefe regional da polícia, Ole Bredrup Sæverud.

Os media locais avançam que Braathen tinha sido condenado por roubo e posse de drogas. No ano passado, o tribunal terá emitido uma ordem de restrição para mantê-lo afastados dos pais durante seis meses, depois de este ter alegadamente ter ameaçado matar um deles.

Segundo Sæverud, o alerta para um homem "armado com arco e flechas" que se encontrava no centro de Kongsberg foi dado às 18h12 desta quarta-feira. A primeira patrulha no local terá apenas avistado o suspeito por breves instantes. O atacante foi detido 35 minutos depois do início do ataque, quando já se encontravam 22 agentes no local e estavam a caminho mais reforços.

Os polícias dispararam tiros de aviso para o ar. Pela informação que a polícia tem neste momento, "parece ser claro que provavelmente todas vítimas foram mortas após a polícia ter estado em contacto com o atacante pela primeira vez", afirmam as autoridades.

O ataque vitimou quatro mulheres e um homem, "todos com idades entre os 50 e 70 anos". Um dos feridos que se encontram hospitalizados é um agente da polícia que se encontrava fora de serviço, num supermercado. Segundo a polícia local, todas as vítimas têm entre 50 e 70 anos.

Segundo fonte judicial, foram usadas "outras armas" além do "arco e umas flechas".

"Acreditamos que atacou sozinho", afirmou ainda na noite de quarta-feira o chefe da polícia, Oyvind Aas. Há vários cenários onde aconteceram os crimes. Esta pessoa movimentou-se numa grande zona do centro onde se cometeram atos delituosos", afirmou Aas sobre o percurso do agressor durante o ataque.

Braathen já admitiu os factos de que foi acusado. Pelo que a promotora de justiça regional disse à AP, "descreveu claramente o que tinha feito, admitiu ter morto cinco pessoas". Ann Iren Svane Mathiassen acrescentou que será observado por psiquiatras forenses.

A primeira-ministra em funções, Erna Solberg, considerou os factos "horríveis", tal como o líder da oposição, o trabalhista Jonas Store, que assumiu esta quinta-feira a chefia do novo governo da Noruega, depois de ter vencido as eleições gerais no mês passado.

O ataque ocorre meses depois de ter sido assinalado o décimo aniversário do ataque terrorista mais mortífero no país. Em julho de 2011, um extremista de direita matou 77 pessoas, muitas delas adolescentes, num ataque bombista seguido de um tiroteio.

De acordo com o chefe da PST, o nível de alerta terrorista permanece "moderado" na Noruega.