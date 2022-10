Pelo menos seis pessoas mortas em tiroteio em Beirute: “De repente reparei que a minha mãe tinha ficado do outro lado da rua dos tiros”

Um tiroteio no meio de Beirute, capital do Líbano, já fez pelo menos seis mortos e 30 feridos, segundo as últimas informações da Cruz Vermelha libanesa. Vídeos amadores mostram pessoas a fugir de suas casas, crianças escondidas debaixo das carteiras na escola e disparos de RPG, lança-mísseis transportáveis que normalmente se apoiam no ombro para disparar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler