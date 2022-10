Loading...

Internacional Chamam-lhe “demónio”: a história de um mês contada em seis minutos - o Cumbre Vieja

Começou há quase um mês e não pára: a lava expelida pelo Cumbre Vieja, o vulcão da ilha de La Palma (Espanha), vai escorrendo lenta mas implacavelmente colina abaixo, criando novos fluxos e fajãs e engolindo tudo por onde passa. “Um demónio”, chamam-lhe as pessoas que tentam em desespero esvaziar as suas casas para que alguma coisa lhes reste. Este é o relato vídeo do que se passou e que vem com uma lição: “Contra a natureza nada se pode”

14 Outubro 2021 20:08