UE propõe acabar com 80% dos controlos fronteiriços a produtos da Irlanda do Norte. Mesmo assim Londres pode não aceitar

Na tentativa de resolver o já longo diferendo com Londres por causa dos controlos pós-Brexit impostos entre o Reino Unido e a Irlanda do Norte, a União Europeia (UE) apresentou esta quarta-feira uma proposta para acabar com 80% dessas verificações de produtos de supermercado que entram na Irlanda do Norte a partir do Reino Unido.

Em conferência de imprensa, o comissário europeu Maroš Šefčovič, que trata das questões do Brexit, assumiu esperar “o pior”, já que de Londres chegam sinais de que o Governo de Boris Johnson pode estar a preparar-se para vetar a proposta.

“Não apresentamos esta opção como se fosse um ultimato”, reforçou Šefčovič, antevendo o que pode vir a ser uma longa fase de negociações. A linha vermelha dos britânicos já não é a livre circulação de mercadorias, coisa que esta proposta da UE praticamente resolve, mas o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) na resolução de eventuais disputas jurídicas futuras.

O comissário não tocou no assunto durante a conferência de imprensa e o diário “The Guardian” menciona que vários responsáveis europeus responderam com choque à imposição desta condição, uma vez que litígios que envolvam direito comunitário são sempre resolvidos no TJUE. Como já não é membro da UE, o Reino Unido entende que os diferendos devem ser dirimidos num organismo especialmente criado ou na Organização Mundial do Comércio.

Britânicos ameaçaram suspender protocolo da Irlanda do Norte

David Frost, o membro do Executivo de Johnson responsável pelas relações com a UE, disse num discurso em Lisboa, que o Expresso acompanhou, que o Reino Unido tem um plano para apresentar a Bruxelas. “Permite que os bens circulem livremente para onde precisam de circular”, afirmou, defendendo que é preciso aligeirar o regulamento em vigor, que “está a dificultar vidas, a prejudicar pequenas e médias empresas e a gerar turbulência nas instituições” norte-irlandesas. Aconselha os 27 a “olharem com cuidado” para essa proposta e admite recorrer ao artigo 16 do acordo de saída da UE, que permite a uma das partes suspender o protocolo se julgar que a outra está a agir de má-fé.

Fontes da UE que falaram com a imprensa durante a tarde desta quarta-feira admitem que “as fissuras ainda são muito grandes”, como referiu uma delas a “The Guardian”, entre o que o Reino Unido espera e o a UE pode conceder. “Primeiramente, é um apelo para que o Reino Unido seja realista. Concentrem-se em fornecer certeza, estabilidade e previsibilidade, em vez em complicadas questões constitucionais.”

Em causa está a fronteira aduaneira que Johnson decidiu situar entre a Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. A linha de 500 quilómetros que separa a Irlanda do Norte da Irlanda é a única divisória entre o Reino Unido e a UE. Uma vez que entre as irlandas há livre circulação, tal como entre os Estados-membros da UE, os controlos necessários passaram para o mar.

Num discurso emitido pela internet para todo o mundo, a partir da residência do embaixador britânico em Lisboa, Frost disse que o ‘Brexit’ foi “um processo democrático” e que Londres “nunca adotará o mesmo nível de verificações e controlos” impostos pela UE porque não crê que os riscos existentes o exijam.

A fronteira marítima tem perturbado cadeias de abastecimento e gerado descontentamento na dividida Irlanda do Norte, onde os unionistas (protestantes e defensores da ligação ao Reino Unido) sentem que Johnson afastou o território do resto do país e os republicanos (católicos e partidários da reunificação irlandesa) sempre se mostraram europeístas.

Quanto ao Tribunal Europeu, Frost disse ainda que a UE foi “demasiado rápida” em considerar a questão jurídica “uma coisa secundária”. “Na realidade, é o contrário. O papel do TJUE e das instituições europeias na Irlanda do Norte cria uma situação em que parece não haver qualquer poder de decisão sobre como é que o protocolo é implantado”, afirmou. Toda esta situação nasce do facto de, por causa do Brexit e da proximidade da Irlanda do Norte (território britânico) com a República da Irlanda (país da UE), a Irlanda do Norte ter sido mantida dentro do mercado comum e, por isso, sujeita a controlos de qualidade impostos pela UE.

“Além das nossas expectativas”

Seamus Leheny, diretor da Associação Britânica de Logística e Comércio na divisão da Irlanda do Norte, assumiu, em declarações citadas por “The Guardian”, que caso o acordo proposto pela UE pudesse ser assinado com o Reino Unido, a Irlanda do Norte ficaria numa posição “duplamente lucrativa”. Acrescenta que a proposta de Bruxelas para deixar cair 80% dos controlos fronteiriços “foi muito além das expectativas”. Sobre o papel do TJUE, pelo menos para os membros desta associação, “não é de todo prioridade”. O diretor do Consórcio de Venda a Retalho da Irlanda do Norte, Aodhán Connolly, disse quase o mesmo: “Nem um único membro do Consórcio levantou essa questão”.

Durante as semanas de negociações, representantes de vários sectores do comércio da Irlanda do Norte foram convidados a integrar um grupo que se reuniu não só com Frost mas também com Šefčovic. Leheny disse que a UE “ouviu as preocupações do sector, porque querem que o protocolo funcione”. Agora pede ao seu próprio governo que chegue a acordo com a UE “com urgência”.