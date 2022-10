Cinco mortos e dois feridos na Noruega em ataque com arco e flecha

Um ataque com arco e flecha fez esta quarta-feira cinco mortos e dois feridos na cidade norueguesa de Kongsberg, a cerca de 80 quilómetros da capital, Oslo. O número é avançado pelas autoridades norueguesas e citado pela agência AFP.

Øyvind Aas, chefe da polícia local, citado pela televisão pública dinamarquesa “NRK”, anunciou que o alegado autor do ataque foi detido e explicou que existem “vários cenários de crime” em diferentes áreas da cidade e que a investigação está em curso.

“O homem foi detido. De acordo que a informação de que dispomos até ao momento, este homem realizou o ataque sozinho”, disse Aas. “Considerando esta situação é natural que estejamos a avaliar se se tratou de um incidente terrorista. A pessoa detida ainda não foi interrogada e, por isso, é ainda muito cedo para dizer algo sobre a motivação do ataque.”

ntb

O ataque começou nas imediações de loja cooperativa no centro da cidade e terá sido aí que mais pessoas ficaram feridas. À NRK, um porta-voz da loja confirmou a existência de “um incidente grave” mas assegurou que nenhum empregado está entre os feridos. “Estamos a prestar assistência aos nossos colegas e a ajudar a polícia na investigação.”

As autoridades receberam os primeiros alertas de que um homem estaria armado por volta das 18h15 (17h15 em Portugal Continental). Um grande aparato policial foi montado e a zona oeste foi isolada. De acordo com a estação pública norueguesa, várias equipas deslocaram-se de imediato para a zona onde tudo ocorreu e cerca de 20 minutos depois o homem estava imobilizado após um curto confronto com a polícia.

O suspeito é um homem e mais nada foi confirmado pelas autoridades. Foi levado para Drammen (a 50 quilómetros de Oslo) e é o único suspeito do ataque.

ntb

O ataque aconteceu “numa grande área” de Kongsberg, uma cidade no sul do país onde vivem cerca de 28 mil pessoas. A Sky News acrescenta ainda que as pessoas feridas foram de imediato levadas para o hospital e o Gabinete de Crise local também se deslocou para o cenário do crime de forma a prestar ajuda. Também a ministra norueguesa da Justiça, Monica Maeland, foi informada e está a acompanhar os desenvolvimentos.

Embora habitualmente a polícia norueguesa ande desarmada, refere o jornal “The Guardian”, pouco depois do ataque a direção da Polícia Nacional recebeu ordens para que todos os agentes por todo o país passassem a estar armados. “Isto é uma precaução extra. Até agora a polícia não tem qualquer indicação para mudar o nível de ameaça nacional”, pode ler-se numa nota.

Notícia atualizada às 7h00 de 14/10 com número oficial de mortos e feridos