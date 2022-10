Embaixador afegão alerta G20 para perigo de os campos de refugiados se tornarem em centros de treino de terroristas

O embaixador do Afeganistão em Praga que representou o Governo deposto pelos talibãs, Shahzad Aryobee, pediu ao G20 uma ação mais eficaz no apoio ao povo afegão, para evitar que a situação que já é dramática escale ainda mais. O diplomata lembra que mais de 18 milhões de afegãos necessitam de ajuda humanitária, dos quais 10 milhões são crianças. Apela, por isso, a uma maior mobilização da assistência humanitária, com foco nos serviços de saúde pública no Afeganistão.

Numa carta enviada ao primeiro-ministro Italiano, que preside atualmente ao G20, Aryobee aponta uma série de problemas concretos, como os milhares de deslocados dentro do próprio Afeganistão. A seu ver, devem ser apoiados, para que possam voltar a casa, “evitando que saiam para os países vizinhos”, em particular o Paquistão, ao qual faz duras críticas e acusações.

O homem que foi também ministro da Comunicação argumenta que apoiar os deslocados é forma de evitar que sejam recrutados por movimentos terroristas, sobretudo em campos de refugiados. “Apelamos insistentemente à Comunidade Internacional para que pare com o apoio à imigração e financiamento dos países vizinhos; caso contrário, num futuro próximo, estes campos vão converter-se num novo porto seguro e centros de treino para terroristas”, lê-se na carta a que o Expresso teve acesso.

Paquistão fez “jogo duplo”

Para o ainda embaixador em Praga ficou “claro que o Paquistão alimentou a guerra no Afeganistão e fez jogo duplo”, contribuindo para “arruinar o sistema governativo, o exército nacional e os frutos dos últimos 20 anos”. Considera ainda que a Comunidade Internacional “falhou ao não reconhecer” o papel duplo de Islamabade. Pede, por isso, que passe a “lidar diretamente com o Afeganistão e não envolva mais o Paquistão nos assuntos afegãos”.

No rol do que correu mal e potenciou a passagem de poder para os talibãs e a atual situação caótica, o diplomata inclui também “a saída irresponsável e imediata” dos Estados Unidos do país, em agosto, e o chamado acordo de Doha, que a anterior administração norte-americana, de Donald Trump, fechou com os talibãs, considerando que lhes deu “falsa credibilidade e legitimidade”.

Agora, diz, é tempo de continuar a pressionar o Governo talibã “para que as raparigas e mulheres não percam a liberdade de ir à escola e de participar na vida política, económica e social”. Isso está, para já, longe de garantido.

Ao mesmo tempo, o diplomata defende que além da ajuda humanitária imediata — Bruxelas anunciou hoje que o pacote de ajuda urgente vai chegar a mil milhões de euros — é preciso voltar a financiar o desenvolvimento do Afeganistão. A Comissão Europeia afirma que só pode recomeçar quando o regime talibã cumprir as exigências estabelecidas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus, incluindo o respeito pelos direitos humanos e a formação de um Governo inclusivo.

“O país não pode depender de caridade”, escreve Aryobee. “É preciso apoio e financiamento do crescimento económico, emprego e melhoria da educação, saúde e serviços públicos.”