Ex-coronel denuncia envolvimento da Coreia do Norte no tráfico ilegal de armas e drogas

O ex-coronel Kim Kuk-song, a viver na Coreia do Sul desde 2014, deu uma entrevista exclusiva à BBC em que retrata a liderança norte-coreana como estando desesperada por fazer dinheiro por quaisquer meios necessários, recorrendo ao comércio ilegal de armas e drogas no Médio Oriente e África. Esta é a primeira vez que um ex-oficial de alta patente em exílio fala com os media.

Kuk-song afirma que trabalhou durante trinta anos nas agências de espionagem da Coreia do Norte. Diz ter mantido segredos, enviado assassinos para matar críticos do regime e até construído um laboratório de drogas para ajudar a angariar "fundos revolucionários".

Na entrevista exclusiva à BBC divulgada na madrugada desde segunda-feira, diz ter sido "o mais vermelho dos vermelhos", identificando-se como um funcionário comunista leal.

Apesar da lealdade e posição hierárquica, viu-se obrigado a fugir do país em 2014 por temer pela sua vida. Vive atualmente em Seoul, na Coreia do Sul, onde trabalha para as agências de inteligência.

"Task force terrorista" e espionagem na Coreia do Sul

Os seus últimos anos de serviço corresponderam com os primeiros passos de Kim Jong-un na vida política. O ex-funcionário público carateriza o atual líder como um jovem ansioso por se afirmar como um "guerreiro".

A mando de Kim Jong-un, Kuk-song terá, em maio de 2009, dirigido uma "task force terrorista" encarregue de assassinar secretamente um Hwang Jang-yop, um dos mais proeminentes oficiais do regime que tinha desertado para a Coreia do Sul em 1997. Segundo o que o ex-oficial afirmou à BBC, a ordem partiu de Kim Jong-un, tratando-se de um "ato para agradar ao líder supremo [o pai deste]" numa altura em que este estava a ser preparada para a sucessão.

A tentativa falhou e dois majores norte-coreanos ainda estão a servir uma pena de dez anos de prisão pelo seu envolvimento na Coreia do Sul. A Coreia do Norte sempre negou o seu envolvimento e acusou a vizinha de ter encenado a tentativa.

A versão oficial é agora disputada pelo ex-oficial. "Na Coreia do Norte, o terrorismo é uma arma política que protege a alta dignidade de Kim Jong-il e Kim Jong-un. Foi um presente para demostrar a lealdade do sucessor [Jung-un] ao grande líder [o pai, Jong-il]."

Kim Kuk-song confirma também o envolvimento de Pyongyang no incidente com o Cheonan em 2010. O navio da marinha sul-coreana foi atingido com um torpedo e afundou, vitimando 46 pessoas. No mesmo ano, vários cartuchos de artilharia norte-coreanas deram à costa na ilha de Yeonpyeong, resultando na morte de dois civis e dois militares.

O ex-oficial, que diz que não ter estado diretamente envolvido em nenhum destes incidentes, garante que estas operações nunca teriam acontecido sem ordens superiores, apesar do seu país negar o envolvimento. "Na Coreia do Norte, nem é possível construir uma estrada sem a aprovação direta do Líder Supremo. O afundamento do Cheonan e os cartuchos de Ilha de Yeonpyeong não são algo que pudesse ser levado a cabo por subordinados. Este tipo de operações militares são projetadas e implementadas pelas ordens de Kim Jong-un."

Kim Kuk-song diz ainda que foi durante vários anos responsável pela espionagem na Coreia do Sul. "Posso afirmar que há vários operativos norte-coreanos ativos em várias organizações da sociedade civil e instituições importantes da Coreia do Sul." O ex-oficial alega que nos anos 1990, houve um agente norte-coreano infiltrado na Casa Azul (o gabinete presidencial sul-coreano) que regressou ao Norte sem nunca ter sido descoberto.

Nos anos mais recentes, a estratégia norte-coreana terá passado a privilegiar a espionagem cibernética.

Tráfico de droga e armas

Durante os anos 1990, a Coreia do Norte atravessou um grave período de crise que ficou conhecido como a Grande Fome.

Nesta altura, Kim Kuk-song terá alegadamente recebido ordens para angariar "fundos revolucionários" para o Líder Supremo através do tráfico de droga, tendo nomeadamente estabelecido no país um laboratório para a produção de metanfetaminas.

Outra fonte de rendimento de Kim Jong-il terá passado pela venda ilegal de armas ao Irão, incluindo submarinos de pequenas dimensões e semi-submersíveis. O país estará também a fornecer armas a países que estejam a travar guerras civis de longa duração, como a Síria ou o Líbia.

É estimado que até um milhão de pessoas possam ter morrido devido à escassez de alimentos durante a Grande Fome. Ainda assim, Kim Kuk-song revertia a favor do Líder Supremo. "Para que percebam melhor, todo o dinheiro na Coreia do Norte pertence ao líder. Com esse dinheiro ele constrói moradias, compra carros, comida, roupas e desfruta de luxos", afirma.

"Senti que a minha vida estava em risco. Sabia que não podia continuar a existir na Coreia do Norte"

De acordo com o seu próprio relato, Kim Kuk-song viveu uma vida de privilégio na Coreia do Norte, tendo recebido um Mercedes Benz da tia de Kim Jong-un e desfrutando de liberdade para viajar para angariar dinheiro para o líder. Kuk-song relata que as suas fortes conexões políticas, estabelecidas pelo casamento, permitiram-lhe movimentar-se entre várias agências de inteligência.

No entanto, essas mesmas ligações puseram-no em risco quando em 2011 Kim Jong-un decidiu purgar todos aqueles que percepcionava como uma ameaça à sua liderança, incluindo o próprio tio. O ex-funcionário diz que foi surpreendido pela notícia do assassinato de Jang Song-thaek no final de 2013. Sentindo-se em risco, abandonou o país.

Questionado sobre o motivo para falar com os media neste momento, Kuk-song afirmou que "este é o único dever que pode cumprir" e disse que tem a intenção de ser mais "ativo" na luta pela liberdade no seu país, que afirma não ter mudado "nem 0.01%" desde que se exilou na Coreia do Sul.