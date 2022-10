Paz. Sétimo Nobel atribuído a jornalistas em 120 anos

“O Comité Nobel da Noruega decidiu conceder o Prémio Nobel da Paz de 2021 a Maria Ressa e Dmitri Muratov pelo seu esforço para garantirem a liberdade de expressão, que é pré-condição para a democracia e a paz duradoura”. Com esta frase sintética e profunda foi ontem anunciada a atribuição ex aequo deste galardão à jornalista filipina e ao jornalista russo que diariamente lutam pelo direito a informar livremente e de forma isenta. Ambos vivem em países cujos governantes não respeitam os direitos humanos.

Recorde-se que sete jornalistas da “Novaya Gazeta”, jornal sediado em Moscovo onde trabalha Muratov, foram assassinados desde 2000. Entre estes profissionais da imprensa há um nome que (quase) todos recordam: Anna Politkovskaya, morta a tiro no elevador do prédio onde morava, em Moscovo. Tinha 48 anos quando morreu, a 7 de outubro de 2006, aniversário de Vladimir Putin. Uma semana após a morte, o ex-espião Alexander Litvinenko acusou o Presidente de ‘sancionar’ o crime que vitimou a jornalista, assinando a sua sentença de morte: Litvinenko foi envenenado poucos dias depois com polónio radiativo, vindo a morrer a 24 de novembro desse ano.