Primeiro-ministro do Peru renunciou ao cargo após receber ordem de afastamento por violência machista

O Presidente do Peru, Pedro Castillo, aceitou esta quarta-feira a renúncia apresentada pelo primeiro-ministro do país, Guido Bellido, tendo anunciado uma ampla remodelação do Governo: ao cargo subiu Mirtha Vásquez, com seis dos 18 ministros a serem trocados. Embora nada tenha referido sobre as razões para o afastamento de Bellido, a saída foi comunicada no mesmo dia em que o agora ex-líder do Conselho de Ministros recebeu da justiça uma ordem de restrição, tendo ainda ficado obrigado a submeter-se a um exame psicológico e psiquiátrico.

As medidas foram aplicadas na sequência de uma denúncia por violência machista apresentada pela deputada da oposição Patricia Chirinos. A parlamentar, do partido de direita Avanza País, acusou Bellido de lhe ter dirigido frases com a intenção de “humilhar, constranger e insultar”.

O episódio tem várias semanas e ocorreu durante uma reunião no Parlamento, quando, segundo o comunicado emitido por Patricia Chirinos, ela pediu para ser nomeada para o mesmo cargo que o seu pai, o ex-deputado Enrique Chirinos. Em resposta, Bellido ter-lhe-á começado por dizer “Casa-te”, ao que a congressista respondeu já ter sido mulher “solteira, casada, divorciada e agora viúva”. “Agora só falta que te violem”, terá concluído Bellido.

O caso chegou à Justiça, tendo agora uma juíza decidido pela imposição das medidas cautelares a favor da denunciante. Guido Bellido está proibido de se aproximar a menos de 300 metros de Chirinos e de exercer qualquer tipo de violência contra a mesma, “sob advertência de ser denunciado criminalmente por desobediência e resistência à autoridade judiciária”. Além da avaliação psicológica, terá de se submeter a terapia no posto de saúde mais próximo da sua casa, após o que os resultados serão comunicados ao tribunal.

Depois de acusado, o ex-primeiro ministro negou a versão da deputada e ameaçou denunciá-la por difamação, o que não concretizou, preferindo deixar o caso nas mãos da Comissão de Ética do Congresso, “que conduzirá um processo de investigação”, segundo disse Bellido quando questionado sobre o assunto.

No Twitter, a deputada já reagiu à decisão da Justiça. “É um passo em frente em relação às diferentes formas de abuso que se cometem contra as mulheres”, escreveu.

Depois da denúncia de Chirinos, o político também se desculpou por diversas expressões machistas veiculadas nas suas redes sociais antes de ser eleito deputado federal e chegar a presidente do Conselho de Ministros. “É possível que no passado eu tenha usado expressões inadequadas e até desrespeitosas para com as mulheres. Entendi que essas expressões não contribuem para uma sociedade igualitária, como desejamos, pelo que lamento e peço desculpa”, afirmou perante a Comissão Parlamentar da Mulher e da Família.