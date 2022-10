Guterres apela à distribuição de vacinas e avisa: “os países que não colaborarem terão uma responsabilidade”

O secretário geral das Nações Unidas voltou a apelar à distribuição equitativa de vacinas contra a covid-19. “Desde há muito que digo: os países deveriam criar uma task force para as vacinas. Aqueles que têm poder deveriam juntar-se para resolver drama mundial terrível. Isso não aconteceu, continua cada um a agir por si”, disse António Guterres em entrevista à RTP3 transmitida esta quinta-feira à noite.

“Tivemos o açambarcamento das vacinas, depois o nacionalismo das vacinas e agora a diplomacia das vacinas. A verdade é que o mundo ainda não foi capaz de se juntar”, lamentou.

Para isso, Guterres sugere que os países se juntem com a Organização Mundial de Saúde e com as instituições financeiras nacionais para criarem uma task force de emergência que preparasse um plano global de vacinação contra a covid.

Guterres fez um apelo esta quinta-feira: pediu aos países do grupo G20 8000 milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros) para distribuir vacinas. A cimeira do G20 realiza-se este mês em Roma, a 30 e 31 de outubro e o pedido é “mais do que um piscar de olho, é um grito de alarme”, confessou.

O apelo foi feito depois de a ONU e OMS terem anunciado uma nova estratégia de vacinação global contra a covid, com o objetivo de inocular 40% da população em todos os países do mundo até final do ano. O plano é também que, até meados de 2022, 70% da população mundial esteja vacinada.

A propósito destas metas, Guterres deixou mesmo um aviso: “Será claro para o mundo que os países que não colaborarem terão uma responsabilidadade. E se infelizmente não for possível fazer com que este programa tenha êxito, essa responsabilidade tem de ser claramente atribuída aos que não corresponderem a uma prescrição muito clara sobre o que é preciso fazer para garantir o resultado de que falámos”, avisou.

phill magakoe/getty images

Na entrevista à RTP3, Guterres lembrou ainda que “a OMS não tem poder para impor que os países deem vacinas a outros”.

O secretário-geral da ONU alertou também para o risco de não se imunizar toda a gente: “Se não vacinarmos todos, corremos o risco de nenhuma vacina vir a ser eficaz se aparecer uma variante que a ponha em causa”. E mesmo os países que vacinarem toda a gente “ficarão sujeitos a uma situação em que as vacinas deixarão de ser eficientes e, por isso, o vírus pode voltar com uma nova onda dramática”.

Falhar neutralidade carbónica até 2050 “é um suicídio”

As alterações climáticas também foram tema de conversa na entrevista e o secretário-geral da ONU apelou os países a atingirem neutralidade carbónica até 2050: “O meu papel é dizer-lhes claramente que não o fazer é um suicídio. Só depois é que veremos até que ponto os estados foram capazes de assumir as suas responsabilidades”.

Guterres elogiou os governos que tomaram decisões corajosas no sentido de reduzir as suas emissões drasticamente na próxima década e atingir a neutralidade carbónica em 2050. “Há empresas que apresentaram os seus planos de descarbonização. Criou-se a chamada Aliança de Gasglow para o combate às alterações climáticas, em que um conjunto de instituições financeiras representam 90 triliões de dólares, que se comprometeram com este objetivo”, continuou, apontando, no entanto, que “tudo isto não chega”.