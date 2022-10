Prémio Nobel da Física é atribuído a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi (em parte por causa das alterações climáticas)

A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu esta terça-feira o Prémio Nobel da Física a três cientistas: o climatologista norte-americano Syukuro Manabe, o também climatologista alemão Klaus Hasselmann, e o físico teórico italiano Giorgio Parisi. O Prémio deveu-se às "contribuições inovadoras para o nosso conhecimento de sistemas físicos complexos", justificou a Academia.

Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann foram citados pelo seu trabalho no que toca à "modelação física do clima da Terra, quantificando variabilidades e prevendo de forma confiável o aquecimento global". A segunda parte do Prémio foi para Giorgio Parisi pela "descoberta da interação da desordem e das flutuações nos sistemas físicos de escalas atómicas e planetárias"

A Academia nota que Sukuru Manabe demonstrou como o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera levou ao aumento das temperaturas na superfície da Terra, dado que o cientista trabalhou no desenvolvimento de modelos físicos para o clima durante a década de 60. Além disso, foi pioneiro a explorar a interação entre o equilíbrio radiativo e o transporte vertical de massas de ar - que serviram como base para o desenvolvimento dos atuais modelos climáticos.

O Prémio de Klaus Hasselmann também se deve ao seu trabalho no tema das alterações climáticas: na década de 70, criou um modelo que relaciona o tempo e a meteorologia e desenvolveu métodos para identificar sinais específicos de fenómenos naturais e humanos que têm implicações no clima.

Por sua vez, Giorgio Parisi descobriu padrões escondidos em materiais complexos desordenados. O seu trabalho já foi usado em várias áreas: física, matemática, biologia, neurociências, e machine learning.

