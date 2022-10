Estátua de homenagem a George Floyd novamente vandalizada em Nova Iorque

Uma estátua de homenagem a George Floyd, o homem assassinado por um polícia de Minneapolis em 2020, foi vandalizada com tinta cinzenta em Nova Iorque. É a segunda vez que é desfigurada a estátua que representa um tributo ao homem assassinado pela polícia e que se tornou um símbolo de injustiça racial. O busto de Floyd estava anteriormente em Brooklyn, onde também tinha sido vandalizado com tinta preta.

O incidente está a ser investigado pela 'task force' do Departamento de Polícia de Nova Iorque dedicada aos crimes de ódio. Voluntários comunitários estão agora a realizar trabalhos de limpeza para removerem os estragos.

Da autoria do artista Chris Carnabuci, a estátua de Floyd é uma das três esculturas exibidas na Union Square, em Nova Iorque. As outras duas são do congressista norte-americano defensor dos direitos civis John Lewis (falecido no ano passado) e de Breonna Taylor, uma mulher que foi baleada e morta pela polícia na sua casa em Louisville em março de 2020. Ambas as estátuas permanecem aparentemente intocadas.