Desastre ecológico: praias da Califórnia fechadas devido a derrame histórico de petróleo

A costa do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foi atingida por um derrame de petróleo de grandes dimensões, um dos maiores da sua história, obrigando a fechar as praias apesar do calor que se faz sentir.

Estima-se que cerca de 126 mil galões de petróleo bruto pesado tenham sido vazados de um oleoduto subaquático em Orange County, o equivalente a 3000 barris, poluindo as águas do Oceano Pacífico e gerando um desastre ecológico e perdas de 'habitats' de fauna marinha difíceis de quantificar.

As causas do derramamento ainda estão por apurar, suspeitando-se de que tenha sido originado num oleoduto a cerca de 100 pés abaixo da superfície do mar, associado a plataformas de produção de petróleo e de perfuração, localizadas em águas federais e pertencentes à empresa Amplify Energy Corp.

A Amplify Energy Corp encerrou as operações do oleoduto e das plataformas no dia em que se verificou o derrame - o vazamento de óleo parece ter entretanto parado.

Praias podem ficar fechadas durante semanas ou meses

Segundo as autoridades, o óleo provavelmente continuará a escorrer para a costa durante vários dias, afetando Newport Beach e outras comunidades próximas.

Para o autarca de Huntington Beach, Kim Carr, as praias da cidade conhecida como "Surf City" podem permanecer fechadas por várias semanas - ou mesmo meses.

"Num ano repleto de questões incrivelmente desafiadoras, este derramamento de óleo constitui uma das situações mais devastadoras que a nossa comunidade enfrentou em décadas", destacou Kim Carr, citado pela CNN, frisando que "estamos a fazer tudo ao nosso alcance para proteger a saúde e a segurança dos nossos residentes, dos visitantes e dos nossos habitats naturais".

Enquanto as praias foram fechadas, várias equipas tentaram encontrar e acudir animais afetados pelo derrame de óleo e evitar que este prejudicasse mais zonas sensíveis.

A área afetada pelo derramamento de petróleo na Califórnia é marcada por 'habitats' de espécies ameaçadas e em perigo de extinção, incluindo uma ave marinha designada tarambola-branca, a emblemática andorinha-do-mar ou as baleias jubarte.