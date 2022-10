Ruanda. “Soube pelas notícias que chamavam terrorista ao meu pai”

Carine Kanimba tem 28 anos e, quando foi adotada, não lhe mudaram o apelido, para se lembrar de onde vinha. Celebrou o primeiro aniversário no meio do genocídio do Ruanda, em 1994: morreram 800 mil pessoas em 100 dias. Os pais biológicos fazem parte desse número. Ela e a irmã foram adotadas pelos tios: Paul e Tatiana Rusesabagina.

O pai adotivo de Carine alcançou fama mundial por ter inspirado o filme “Hotel Ruanda” (2004), tendo mantido 1268 pessoas em segurança, durante a matança, no Hotel des Mille Collines. Desde que fugiu do país, tem criticado o regime do Presidente Paul Kagame, acusando-o de violação dos direitos humanos. No ano passado foi detido no Ruanda. Há uma semana foi condenado a 25 anos de prisão.