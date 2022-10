A leste da democracia. Reportagem na Hungria e na Polónia, dois países em choque com a Europa

A carrinha com matrícula eslovaca chega de manhã cedo, todas as quintas-feiras — e todas as quintas-feiras Lukács Csaba pega no seu carro, dirige-se à zona industrial de Budapeste e transfere da bagageira da carrinha para o seu próprio carro os fardos de papel atados com corda que são o seu jornal. As páginas da mais recente edição do “Magyar Hang”, a “Voz da Hungria”, estão espalmadas contra os vidros da redação, um rés do chão central da capital húngara, e Csaba muda-as a cada nova edição, para que quem não tem dinheiro para comprar o jornal o possa ler na mesma. “É um ideia que trouxe da Coreia do Norte, achei apropriado”, sorri o diretor do título que se tornou o ódio de estimação do Governo conservador do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, desde que foi lançado, em 2018, por dissidentes do “Magyar Nemzet”, um outro jornal muito respeitado, nascido em 1938, que fechou também em 2018 para logo voltar a abrir com uma gerência um pouco menos incómoda para os interesses do partido de Orbán, o Fidesz.

Durante várias semanas, a equipa de Csaba tentou encontrar uma gráfica húngara para imprimir o jornal — nenhuma resposta. Vem da Eslováquia todas as semanas. É um problema simbólico, mostra o estado das coisas, mas é contornável. “Mais complicado é não termos acreditações para os eventos do Governo, as entidades oficiais não nos responderem às perguntas, não termos publicidade institucional, e mesmo as empresas privadas dizem-nos que têm medo de ser prejudicadas em adjudicações e coisas assim se comprarem páginas no nosso jornal.”