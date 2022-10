China. Olhos do mundo no Indo-Pacífico

sarahbeth many / getty images

Apenas seis dias após a primeira chamada entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em mais de meio ano, descrita por ambos os lados como cordata e até esperançosa, Biden anunciou um pacto internacional multifacetado, que chegou a Pequim como uma réplica de um terramoto: Estados Unidos, Reino Unido e Austrália tinham acabado de assinar uma alian­ça (AUKUS) com um grande foco no fornecimento de armamento à Austrália, o vizinho “ocidental” de uma China dominante na região. Os submarinos que a Austrália aceitou comprar aos Estados Unidos e ao Reino Unido, em vez de à França, como tinha sido já contratualizado, vão ser movidos a energia nuclear — a palavra “nuclear” é uma das chaves do medo dos chineses.

A juntar a esta nova aliança, Biden decidiu também dar continuidade ao Diálogo Quadrilateral de Segurança (Quad — Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia), que tinha sido acordado da sua dormência de 10 anos pelo ex-Presidente Donald Trump, em 2017. O “Global Times”, jornal do Partido Comunista Chinês publicado em inglês, lamentou logo que os países AUKUS tenham decidido “desestabilizar a região”. E citou as opiniões de pensadores, ex-políticos e diplomatas de países como a Tailândia, a Malásia ou a Indonésia, tementes a uma nova corrida ao armamento na região.