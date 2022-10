Vulcão em Las Palmas com nova boca eruptiva eleva receios sobre a qualidade do ar na ilha

A erupção do vulcão em Las Palmas, nas Canárias, que está ativa desde 19 de setembro, teve mais uma evolução, com a abertura de uma nova boca eruptiva a 400 metros a norte da principal, segundo avança o jornal espanhol "El Mundo".

A lava corre agora em dois novos fluxos, "e não é uma boa notícia porque é possível que afetem novas infraestruturas”, adiantou Manuel Nogales, delegado do organismo espanhol Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC).

O vulcão em Las Palmas mantém "alguma estabilidade", com o curso da lava a seguir para o mar, mas adensam-se as preocupações das autoridades e da população da ilha acerca da qualidade do ar, e durante a noite uma grande quantidade de cinzas continuou a sair do vulcão.

De acordo com medições realizadas esta quinta-feira, os níveis registados não representavam ainda riscos graves à saúde, mas aconselha-se atenção acrescida em relação ao vento, além de ser recomendado que a população nas áreas afetadas permaneça em casa com portas e janelas fechadas, e use máscaras FFP2 em espaços exteriores.

"A configuração do vento vai lançar a nuvem de cinzas e dióxido de enxofre a norte, noroeste da área de erupção, afetando principalmente a encosta oeste de La Palma", advertiu María José Blanco, diretora Instituto Geográfico Nacional das Ilhas Canárias (IGN), alertando para "condições meteorológicas desfavoráveis ​​do ponto de vista da qualidade do ar".

O vulcão de Cumbre Vieja completa esta sexta-feira o décimo terceiro dia de erupção, e a sua lava já destruiu mais de 1000 edifícios nas cidades de El Paso, Los Llanos e Tazacorte. Mais de 20 quilómetros de estradas foram afetadas, além de 338 hectares de terrenos de cultivo.

O Governo local reconhece que a recuperação da ilha de La Palma não será fácil, mas considera "indispensável" que se retome a atividade económica.

“Temos plena e absoluta consciência de que a atividade económica em La Palma deve ser retomada e trabalharemos para alcançá-la o mais rápido possível. Não vamos deixar que a atividade e o modo de vida sejam muito afetados, é importante recuperar a habitação e bens domésticos, mas também a atividade económica”, sublinhou Félix Bolaños, ministro da Presidência, Relações com os Tribunais e Memória Democrática, em entrevista à Rádio Clube Tenerife.

O Instituto Geográfico Nacional (IGN) informou que às 21h30 de quinta-feira um movimento sísmico de magnitude 3,5 na escala Richter foi localizado no município de Mazo em Palma, a 13 quilómetros de profundidade, seguido por mais seis terramotos.