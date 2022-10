Equador. Autoridades tentam recuperar controlo de prisão onde morreram 116 pessoas num motim

Cerca de 400 agentes de segurança foram mobilizados para uma prisão no Equador onde, na quarta-feira, um motim fez dezenas de mortos. A informação foi adiantada pelas autoridades do país.

O objetivo é tentar manter a ordem na prisão do Litoral, na cidade portuária de Guayaquil. Segundo as informações mais recentes, morreram pelo menos 116 pessoas no motim que envolveu reclusos de gangues diferentes. Foram contabilizados pelo menos 80 feridos.

A violência começou na terça-feira quando reclusos de uma das alas da prisão acederam através de um buraco à outra ala, onde atacaram membros de um gangue rival. A polícia entrou na prisão nesse dia e encontrou 24 reclusos mortos, mas os confrontos haveriam de prolongar-se noite dentro e fazer mais mortes.

Na sequência do “mais mortífero episódio de violência” ocorrido numa prisão do país, como lhe chamou a Reuters, foi declarado o estado de emergência em todo o sistema prisional durante um período de 60 dias, por decisão do presidente.

Guillermo Lasso também anunciou que vai dotar as prisões do país de mais recursos financeiros e guardas prisionais, de modo a evitar que a situação se repita. De acordo com a Reuters, a sobrelotação e o subfinanciamento das prisões na América do Sul são um problema grave e contribuíram para vários motins nos últimos anos na Argentina, no Brasil, na Venezuela e no Equador.

No interior da prisão foram encontrados explosivos. Ainda não se conhecem os motivos que levaram à violência entre os reclusos. Na quarta-feira, questionado sobre o tráfico de droga na cadeia e se terá sido isso a criar o motim, um dirigente deu conta da existência de “outros problemas mais sérios”. “Isto é um problema que ultrapassa o sistema prisional. Há uma ameaça contra o Estado equatoriano”, afirmou, citado por vários meios de comunicação internacionais.

Familiares de vários reclusos juntaram-se durante esta quinta-feira à porta do local para onde foram levados os corpos. A identificação dos mesmos pode levar vários dias, conforme explicaram as autoridades. Segundo a Reuters, algumas pessoas receberam fotografias e vídeos captados no interior da prisão mas ainda não sabem se os seus familiares estão entre as vítimas.