Rússia. Líder de empresa de cibersegurança detido pelo Kremlin - e envolve as eleições dos EUA de 2016

Um tribunal de Moscovo ordenou esta quarta-feira a detenção do magnata russo Ilya Sachkov, fundador e diretor-executivo da empresa de cibersegurança russa Group-IB.

O empresário de 35 anos é acusado de traição por ser suspeito de ter entregado informações secretas a serviços de inteligência estrangeiros, escreve a BBC.

Sachkov, que no passado até havia sido premiado por Vladimir Putin pelo trabalho desenvolvido, foi detido após as autoridades russas terem efetuado buscas terça-feira nos escritórios da empresa de cibersegurança que dirige.

Ilya Sachkov será mantido sob custódia durante dois meses e arrisca ser condenado a 20 anos de prisão, pena normalmente aplicada na Rússia em casos de traição estatal.

O empresário nega as acusações, relacionadas com a fuga de informação sobre uma eventual interferência do Kremlin nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

A Group-B, em comunicado, afirma estar “confiante na inocência do CEO da empresa e na integridade dos seus negócios”.

A empresa é especializada na deteção e prevenção de ataques cibernéticos e possui uma vasta carteira de clientes em todo o mundo, incluindo a Interpol.