A história de como um influencer angariou 6,2 milhões de euros para retirar afegãos de Cabul e perdeu metade em voos cancelados

Tommy Marcus, 26 anos, é uma estrela no Instagram. Ou melhor, Quentin Quarantino, a sua conta mais popular, é um fenómeno no Instagram. Com mais de 850 mil seguidores, quase tudo o que publica é transformado em segundos numa sensação viral da internet.

Tudo começou com o confinamento (daí o “Quarantino”). Pouco antes das eleições norte-americanas de novembro de 2020, Marcus reparou que os seus seguidores tinham-se tornado uma força - e decidiu perder o medo de perder seguidores. Das publicações a gozar com o facto de a roupa confortável para estar em casa durante o confinamento se ter tornado uma espécie de item de luxo que algumas marcas de roupa vendiam a preços exorbitantes, Marcus passou a criticar os políticos que desprezavam o impacto da pandemia na saúde, os que criticavam o voto por correio e outras políticas associadas ao Partido Republicano.

Em pouco tempo nasceu uma marca de material promocional da sua página, bonés e t-shirts com frases inspiracionais ou irónicas e boa parte do dinheiro teve como destino organizações associadas com a esquerda norte-americana como a Planned Parenthood ou a Fair Fight.

Quando os talibãs reconquistaram o Afeganistão e mundo todo assistiu em direito ao desespero coletivo que se assomou ao aeroporto de Cabul, Marcus decidiu envolver a sua enorme comunidade de seguidores no esforço de resgate das pessoas mais vulneráveis. Em 80 minutos, a 17 de agosto, dois dias depois da queda da capital afegã, Marcus conseguiu angariar 550 mil dólares (cerca de 474 mil euros) — uma quantia que, segundo o influencer, iria pagar os bilhetes de avião de cerca de 600 pessoas, distribuídas por dois aviões fretados.

Em menos de duas semanas, a recolha de fundos bateu nos 7,2 milhões de dólares (6,2 milhões de euros), um número que, obviamente, nem o próprio Marcus algum dia pensou atingir. Numa mensagem na página do GoFundMe, o site de recolha de donativos usado para receber as contribuições para esta causa, Marcus escreveu: “Queremos ser claros: TODOS OS CÊNTIMOS que conseguirmos nesta recolha vão ser utilizados ou em voos ou então serão doados a organizações que estão a tentar ajudar estas pessoas. Vamos estar a pagar voos até não nos deixarem mais fazê-lo”.

Esta quarta-feira, o "Washington Post" publicou uma investigação que mostra o outro lado deste projeto: através da análise de registos telefónicos, entrevistas, extratos bancários e emails, o jornal diz ter conseguido concluir que nem um afegão foi retirado de Cabul através de voos fretados pela Flyaway. A investigação mostra que a empresa gastou 3,3 milhões em voos que foram cancelados - e pelos quais ainda não recebeu reembolsos.

Em alguns casos, escreve o “Washington Post”, a Flyaway ajudou a pagar por voos organizados por outras organizações ou emprestou dinheiro para que o resgate fosse possível. Apesar de Marcus ter dito em várias publicações, tanto na página GoFundMe como no Instagram, que o dinheiro serviu para retirar centenas de pessoas, os próprios organizadores dos resgates disseram ao jornal norte-americano que a maioria das pessoas partiu em voos fretados pelos contribuintes norte-americanos.

Em agosto, Marcus usou as suas redes para dizer aos potenciais financiadores da operação que “cada 1500 dólares é um assento num dos aviões". Ao todo, segundo a própria Flyaway, 435 afegãos foram resgatados com cerca de 4,5 milhões de euros. A maior parte (2,4 milhões), foi paga a uma empresa de fretagem liderada por um empresário da Nova Zelândia que, de acordo com os registros do tribunal, foi recentemente investigado pelas autoridades dos EUA por suspeita de fraude em assuntos sem ligação ao Afeganistão. A 25 de agosto, continua o Post, Marcus descreveu publicamente os esforços de Flyaway como um "milagre". No entanto, numa conferência por telefone com os líderes da Flyaway dois dias depois, a frustração do influencer foi evidente. Marcus disse que estava a “perder a fé” e que tinha partilhado notícias falsas nas suas redes devido a informações igualmente falsas que a Flyaway lhe havia transmitido. Uma fotografia de raparigas afegãs especializadas em robótica que Marcus garantiu aos seus seguidores ter resgatado com o dinheiro doado afinal não era verdadeira - as raparigas não voaram nos aviões fretados pela Flyaway.

Na entrevista ao “Post” para explicar o caso, Marcus continua a acreditar no projeto e garantiu que os esforços para resgatar afegãos ainda estão em marcha. “Independentemente do caos, não tenho arrependimentos.” A Flyaway enviou ao “Post” uma lista de 300 pessoas que foram retiradas do Afeganistão por causa das ajudas recebidas através da contra de Marcus mas a maioria dos nomes tinha sido rasurada. Três contactos dessa lista confirmaram ao jornal que a Flyaway os tinha ajudado a sair do país e mostraram-se agradecidos.

Caos e obstáculos

Os documentos a que o “Post” teve acesso mostram que os contactos da Flyaway no terreno eram quase nenhuns quando tudo começou. O grupo enviou cartas a vários governos a pedir que aceitassem pessoas. O documento dizia que a Flyaway tinha aprovação do governo dos EUA e estava preparada para evacuar até 2000 afegãos para os Emirados Árabes Unidos em coordenação com as autoridades locais. O Departamento de Estado não confirmou nem desmentiu ao jornal que de facto tenha estado envolvido com a Flyway. O orçamento detalhado das atividades da Flyway, a que o “Post” teve acesso, mostra que o grupo já havia contratado dois aviões McDonnell Douglas DC-9 da Europa de leste e tinha tripulações prontas a voar. Acontece que os aviões não tinham seguro que lhes permitissem entrar no Afeganistão e esse esforço caiu por terra, algo que aconteceu com várias outras transportadoras aéreas que se envolveram no esforço de resgate.

Mais uma complicação: os fundos recolhidos no GoFundMe também não estavam a ser libertados com a rapidez necessária por causa de processos legais de verificação de receção do destinatário. No dia 23 de agosto, a International Women's Media Foundation, parceira da Flyaway, disse que, através dos seus próprios contactos no terreno, tinha conseguido dois aviões para trazerem as pessoas mas como os fundos ainda estavam presos também essa oportunidade escapou.

Na sua página de Instagram, Marcus começou a pedir que as pessoas que quisessem ser retiradas do Afeganistão lhe enviassem um email. Mais de 5000 pessoas enviaram os seus pedidos mas o volume de emails, segundo alguns voluntários, era simplesmente impossível de gerir. A GoFundMe não quis explicar as razões do atraso na libertação dos fundos.

rahat dar

Mais dias passam e a Flyaway recebe o contacto de uma organização com experiência no terreno, a Sayara International, que havia conseguido um avião para voar de Cabul. A Sayara precisava de 470 mil euros para juntar aos 430 mil que tinha conseguido pelos seus próprios meios - e com toda a atenção mediática que a página de Marcus estava a receber, a Flyaway foi a primeira escolha. O plano nasceu: a Flyaway pagava o voo e a Sayara, que também tinha pessoas para retirar, juntaria ao voo que tinha conseguido assegurar cerca de 200 pessoas que a Flyaway tinha à espera dentro do aeroporto. O voo saiu de Cabul com 51 pessoas e 300 lugares vazios. Quem pagou o dinheiro que a Flyaway não conseguiu libertar junto do GoFundMe foi uma ex-diretora do Facebook, que depois foi reembolsada pela Flyaway e disse ao “Post” que apesar dos problemas o pessoal da Flyaway “são heróis”.

O projeto, segundo a investigação do “Post”, não foi uma criação de Marcus. Na verdade, foi tudo montado por Sheffield Ford, um soldado reformado que combateu no Afeganistão e Karen Kraft, também ex-soldado do exército norte-americano e produtora de televisão. Atualmente, Ford tem uma empresa de segurança, a Raven Advisory, e Kraft dirige uma organização de networking sem fins lucrativos destinada a veteranos de guerra. Foram eles que ligaram a Marcus para saber se ele poderia dar uma ajuda na recolha de fundos porque a forma mais tradicional de angariar doações, com panfletos, de porta em porta, através de anúncios na rádio e na televisão, ia demorar demasiado tempo para ainda chegar a ser útil aos afegãos que esperavam à porta do Hamid Karzai.

Pressão e voos cancelados

Nos dias que antecederam a retirada total dos Estados Unidos, a 31 de agosto, a pressão sob Marcus e sob a Flyway atingiu níveis difíceis de aguentar. Centenas de pessoas quiseram saber que era feito das suas doações. A 25 de agosto, Marcus fez um anúncio público a dizer que havia já vários voos fretados - mas as coisas voltaram a não correr bem. O dinheiro do GoFundMe foi finalmente libertado e e Raven assinou acordos para voos de Cabul para Tirana, na Albânia, mostram as faturas a que o “Post” teve acesso. A Flyaway pagou um milhão à Global Supply and Logistics de Columbia por dois voos - um com 170 assentos e outro com 162 - que deveriam chegar a Cabul nos quatro dias seguintes. Os aviões nunca chegaram.

marcus yam / getty images

O diretor-executivo da empresa, Robert Suber, disse ao jornal que não tinha permissão para discutir o contrato mas o dinheiro foi devolvido à Flyaway, segundo fonte da própria. Ford disse ao “Post” que os esforços da Flyaway para organizar voos encontraram obstáculos quando tentavam contactar os países de destino onde os afegãos pudessem desembarcar, mais uma dificuldade que outros intervenientes relataram ao “Post” e a outros jornais. “A maior luta em todo o processo foram os destinos”, disse o ex-militar, que admitiu também que os operadores destes voos fretados não estão obrigados a reembolsar o dinheiro gasto em voos cancelados, mas espera que Flyaway possa acumular “créditos” para realizar voos no futuro e trazer mais pessoas. Entre os vários contratos estava também um outro (de 451 mil euros) acordado com a Mayfair Jets de Dubai. Esse voo também foi cancelado.

A Flyaway não está registada como empresa sem fins lucrativos nos Estados Unidos e por isso é bastante difícil escrutinar para onde segue exatamente o dinheiro que as pessoas oferecem. Este caso transformou-se numa análise a estas campanhas virais e alguns especialistas em filantropia são contra estas campanhas - e antes pedem às pessoas que têm alguma influência nas redes sociais para entregarem o dinheiro a empresas ou organizações com experiência no terreno. Neste caso, dado o total caos que se seguiu à tomada de poder pelos talibãs, nem o governo dos Estados Unidos conseguiu organizar uma operação de resgate satisfatória.