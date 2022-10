Macron atingido com um ovo durante visita a exposição em Lyon

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitava esta segunda-feira a Exposição Internacional de Restauração e Turismo, em Lyon, quando foi atingido por um ovo, lançado por um jovem não identificado. O ovo bateu no ombro de Macron, sem se partir, sendo rápida a intervenção dos guarda-costas do Presidente e podendo ouvir-se de imediato as expressões indignadas dos muitos entusiastas que rodeavam o chefe de Estado francês.

Não é conhecida a motivação do jovem, levado para fora do local pelas forças de segurança, apesar de Macron insistir que lhe queria falar. As notícias dizem apenas que o indivíduo gritou “viva a revolução”.

Numa reação oficial, um porta-voz do Palácio do Eliseu veio desvalorizar o incidente, que disse estar a ser “exagerado”.

“O Presidente caminhou durante duas horas, foi muito bem recebido e tudo estava tranquilo. Não há nada a dizer sobre isso porque não atrapalhou a sua visita”, disse o porta-voz, acrescentando: “Eu estava ao lado do Presidente, posso dizer que não há história”.

Até ao momento que marcou o dia, a visita decorreu de facto serenamente, com os proprietários de restaurantes a agradecerem a ajuda recebida durante os meses da pandemia. Para satisfação do sector, o Presidente francês anunciou que as gorjetas pagas com cartão de crédito passarão a estar isentas de impostos.

Este não foi o primeiro episódio em que Macron foi atingido com um ovo. Já tinha acontecido em 2017, na altura em que era candidato à presidência. Dessa vez o ovo partiu-se na sua cabeça..

Mais recentemente, em junho, na cidade de Tain-L'Hermitage, um homem conseguiu dar-lhe um estalo na cara, gesto pelo qual foi posteriormente condenado a quatro meses de prisão.