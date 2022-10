Reportagem no Afeganistão: paz podre não abafa a crise

Na fronteira entre o Usbequistão e o Afeganistão avista-se uma multidão dispersa, num ir e vir constante, que sai e entra no emirado. O último posto de controlo antes do Afeganistão situa-se na ponte sobre o rio Amu Darya. No outro lado, um pequeno arco branco dá as boas-vindas ao país. Um talibã segura um pequeno Corão de bordas douradas. Encostada à cadeira, uma Kalashnikov. Está tão absorto nas escrituras que presta pouca atenção aos recém-chegados. Faz um aceno cansado e aponta na direção do edifício. No interior, malas e mochilas são revistadas sem grande interesse e, após uma palmada no homem, terminam com a mensagem protocolar: “Vá em paz!”

Os talibãs são diferentes dos demais habitantes desta região do Norte, devido às grandes barbas, que muitos combinam com cabelo comprido e turbante. Controlam esta fronteira, construída pelos russos quando eram senhores do país.