Eleições na Alemanha. Jamaica, Semáforo, Alemanha? Liberais podem ter chave do próximo Governo

Quanto de Angela Merkel está escondido em Olaf Scholz? A pergunta é do Faz.net, site do jornal conservador “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Parte discreta da estratégia do candidato social-democrata a chanceler, que é vice-chanceler e último ministro das Finanças do Governo que Merkel ainda lidera, tem sido imitar a chefe de Executivo cessante.

Algures no caminho da campanha eleitoral, Scholz fez-se fotografar para uma revista com as mãos “em losango”, posição repousada que a “Mutti” (mãezinha, alcunha da chanceler) transformou em imagem de marca. Merkel não gostou: ter-se-á sentido imitada, enquanto Scholz tentava valorizar a continuidade do seu legado.