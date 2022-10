Eleições na Alemanha: António Costa elogia “carismática” Merkel por “ter aprendido bem com os erros” e dado luz verde à “bazuca”

Os alemães escolhem este domingo o próximo (ou próxima) chanceler e, na hora de saída de Angela Merkel, António Costa deixou-lhe rasgados elogios, sem esquecer, porém, que nem tudo foi perfeito.

“É uma pessoa que tem um espírito europeu notável, que procura sempre ouvir os outros, procura encontrar soluções comuns entre os 27 estados-membros, e cuja visão para a Europa ficou bem demonstrada quando, em 2015, teve uma posição inequívoca sobre o dever que nós temos de corresponder ao drama humanitário dos refugiados”, declarou o primeiro-ministro aos jornalistas, após votar para as eleições autárquicas em Portugal, que se realizam no mesmo dia que o sufrágio eleitoral na Alemanha.

Mas António Costa não se esquece de quando não estava ao seu lado, nomeadamente o período de austeridade que a Europa impôs aos países do sul, como Portugal. Agora, Merkel “deu provas de ter aprendido bem com os erros do passado pela forma como a UE respondeu à atual crise e à construção dos programas de recuperação e resiliência”.

Os conhecidos PRR (ou "bazucas") para cada país, como resposta à pandemia, “foram possíveis seguramente pela vontade e por aquilo que aprendeu na crise anterior”. Neste campo, disse Costa, “teve um papel absolutamente essencial o ministro das finanças da Alemanha, que é hoje candidato a chanceler”, referindo-se a Olaf Scholz.

Scholz é ministro das Finanças de Merkel e o candidato pelo SPD, da mesma família política do PS, que concorre contra Armin Laschet, ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestefália, o candidato da CDU, da União que até aqui era encabeçada por Angela Merkel. Annalena Baerbock é o nome dos Verdes. São mais de 60 milhões de eleitores chamados às urnas para a escolha da composição do parlamento alemão (Bundestag) e, indiretamente, do próximo chanceler.

“São eleições muito disputadas. Nunca é fácil a sucessão a uma pessoa tão carismática, com uma tal longevidade no exercício de funções como foi a chanceler Merkel”, declarou António Costa que, acerca do seu próprio futuro, não se quis adiantar - sobre se na próxima vez que votar já não será como líder do PS, só deixou uma certeza: “Seguramente não foi a minha última campanha eleitoral”.

Angela Merkel – que foi chanceler desde 2005, num período em que Portugal conheceu três primeiros-ministros, José Sócrates, Passos Coelho e António Costa – não deverá deixar já a chancelaria alemã, tendo em conta o período de negociações que se deverá seguir aos resultados eleitorais, em que nenhum partido deverá assegurar maioria sem uma coligação.