Eleições na Alemanha. Direita cai até no seu bastião

Às 9h da manhã, já 15 crianças entre os 4 e os 6 anos estão reunidas com as educadoras num círculo perfeito no jardim de um infantário em Nuremberga, segunda maior cidade da Baviera, depois de Munique. Na Alemanha, as rotinas são levadas a sério, e é de pequenino que se forma o cidadão. Estamos no Morgenkreis, “Círculo da Manhã”, uma iniciativa pedagógica que incentiva as crianças a discutirem tarefas diárias e a cantarem em conjunto.

Conversa-se sobre a importância de separar o lixo. Os brinquedos são de madeira, a comida é biológica e um cartaz na porta da sala anuncia greve climática para sexta-feira. À entrada, os pais discutem as importantes eleições federais de domingo. São todos de esquerda, simpatizantes dos Verdes ou do partido A Esquerda (descendente dos comunistas). “O importante é perceber como vai ser feito o combate às alterações climáticas e a inclusão dos mais necessitados”, defende Bernard S., 43 anos, pai de duas crianças, uma com síndrome de Down. “Durante os 16 anos de Merkel, o país esteve a dormir em relação a estes assuntos, espero que agora desperte.”