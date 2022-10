Afeganistão. Talibãs vão voltar a executar e a amputar condenados

Nooruddin Turabi, responsável pelas prisões afegãs, afirmou numa entrevista à AP que as execuções e amputações de mãos vão ser retomadas no Afeganistão, embora possam não voltar a ser realizadas publicamente.

Turabi argumenta que "cortar as mãos [dos condenados] é muito necessário para a segurança" por ter um efeito dissuasor. Nas mesmas declarações, assumiu ainda estar a ponderar se a aplicação destas penas será pública.

Turabi é um dos vários líderes do governo interino talibã - exclusivamente constituído por homens - que estão na lista de sanções das ONU. O veterano e um dos fundadores do movimento, agora responsável pelas prisões, assumiu a pasta da Justiça e encabeçou o Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício da primeira vez que os talibãs estiveram no poder na década de 90.

Durante esse período o regime ficou marcado pelos exageros da Justiça, que incluiu execuções públicas no estádio de futebol de Cabul ou nos campos da mesquita de Eid Gah. Na altura, a pena dos condenados por homicídio era um tiro na cabeça disparado por um dos familiares da vítima. Aos condenados por roubo era-lhes amputada uma mão, podendo ser cortado o pé também nos casos mais graves.

"Todos nos criticam pelos castigos nos estádios, mas nós nunca dissemos nada sobre as leis e castigos deles", afirmou Turabi. "Não vamos deixar que nos digam como é que as nossas leis devem ser. Vamos seguir o Islão e fazer as leis do Alcorão."

Um relatório da Humam Rights Watch divulgado em 2020 afirma que as punições públicas levadas a cabo pelos talibãs são "infrequentes" quando comparadas com os anos 90. No entanto, o documento relata que os abusos do sistema judicial continuam a incluir "detenções arbitrárias e prolongadas com condenações sumárias, incluindo execuções". A organização dá também conta de que os "oficiais talibãs prenderam residentes e infligiram punições corporais como espancamentos".