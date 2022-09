Quénia. “Necessidade urgente” de alimentos para que dois milhões de pessoas não morram à fome devido à seca

Cerca de dois milhões de quenianos estão em risco de passar fome por causa da seca que está a afetar grande parte do país e a respetiva agricultura. De acordo com a Autoridade Nacional para a Gestão de Secas no Quénia (sigla NDMA em inglês), mais de 20 municípios no norte do país “têm uma necessidade urgente de comida” durante os próximos meses, conta o “The Guardian”.

Esta crise deve-se à pouca precipitação registada entre os meses de março e maio deste ano. Também está previsto que os valores estejam abaixo do normal nos últimos três meses do ano, altura das chuvas tropicais. Esta situação torna-se ainda mais complicada devido à covid-19, refere o jornal britânico.

Na semana passada, o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, em funções desde abril de 2013, declarou a seca como “um desastre natural” e prometeu “medidas de mitigação abrangentes”. Em julho, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura disse que o Quénia “precisava mais de 72 milhões de euros para fazer face aos efeitos da seca,” refere o “The Guardian”.

A secretária geral da Cruz Vermelha queniana, Asha Mohammed, disse, em entrevista ao diário britânico, que “existem duas estações de chuvas tropicais, invasões de gafanhotos em alguns municípios e pessoas a lutarem pelos poucos recursos disponíveis.” Acrescentou, também, que não são apenas os “agricultores que estão a ser afetados”: nas “áreas mais urbanas, as pessoas são obrigadas a pagar um preço bem mais elevado para ter alguma comida”.

Segundo o jornal britânico, a produção de milho teve um decréscimo de 50%, principalmente nas áreas mais afetadas. As más colheitas fustigaram os agricultores, nomeadamente aqueles que dependem dos “ciclos de amadurecimento reduzidos, como sucede com os vegetais.”

Thomas Waita vive na vila do Kathatu, no leste do Quénia, e diz que não espera ter uma outra colheita de tomates, porque “estão a apodrecer rapidamente, visto que não têm água suficiente, porque só os consigo regar duas vezes por semana, em vez de diariamente,” confessou ao "The Guardian”. Mohammed alertou ainda ao diário britânico que "está na altura de o país pensar em estratégias a médio e longo prazo para combater a crise climática e acabar com a insegurança da fome.”