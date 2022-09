Talibãs mataram pelo menos 20 civis no Afeganistão, avança a BBC

Imagens de uma estrada poeirenta em Panjshir mostram um homem a usar equipamento militar rodeado por combatentes talibãs e que acaba por ser morto num tiroteio. Não é claro se pertencia ao exército porque os uniformes são comuns na região.

A BBC adianta que houve pelo menos 20 mortes deste tipo em Panjshir. Uma das vítimas identificadas era um comerciante e pai de dois filhos chamado Abdul Sami. Acabou por ser detido, acusado de vender cartões SIM às forças da oposição. O seu corpo foi largado perto de casa dias mais tarde e mostrava sinais de tortura, segundo testemunhas.

O Vale Panjshir tem sido um ponto de resistência no Afeganistão. Quando os talibãs lá entraram, encorajaram os residentes a continuarem com as suas vidas. "Devem sair, fazer as suas atividades diárias. Se são lojistas, podem ir para as lojas", disse o porta-voz Malavi Abdullah Rahamani.

Mas as imagens no terreno mostram os mercados agora abandonados. Os residentes têm tentado fugir de Panjshir, com longas filas de veículos a formarem-se abaixo do vale.

Os talibãs negam ter como alvo os civis. Mas depois das notícias de um massacre de membros da minoria Hazara e da morte de uma mulher polícia, pode ser mais um sinal de que a realidade no terreno difere das promessas dos talibãs.