“Eitan voltou a casa”: como um trágico acidente de teleférico deu origem a uma luta pela custódia de uma criança de seis anos

O Ministério Público italiano abriu um inquérito pela suspeita de rapto de um rapaz de seis anos, o único sobrevivente num acidente no teleférico de Stresa-Alpino-Mottarone, em Piemonte, no norte de Itália, em maio deste ano, em que morreram 14 pessoas.

Segundo conta o "The Guardian", Eitan Baran terá sido levado este sábado, 11 de setembro, pelo seu avô materno, Shmulik Peleg, para Israel - os pais de Eitan eram israelitas, mas residiam em Itália. Depois do acidente, a custódia da criança foi atribuída a uma tia paterna, Aya Biran-Nirko, que vive em Pavia, cidade da região da Lombardia.

A tia materna de Eitan, Gali Peleg, que vive em Israel, iniciou recentemente um processo para requerer a adoção da criança - o advogado de Peleg afirmou mesmo ao "The Guardian" que "o rapaz estava a ser mantido como refém” em Itália.

“Nós não raptámos Eitan e nunca usaremos essa palavra. Trouxemo-lo de volta a casa. Tivemos que o fazer, visto que não tínhamos recebido qualquer informação sobre a sua saúde,” disse Peleg à estação de rádio israelita "103FM", como cita o jornal britânico.

De acordo com a imprensa italiana, a tia materna foi buscar Eitan no sábado de manhã, mas não o entregou ao final da tarde, como estava previsto. A Polícia descobriu entretanto que Eitan tinha saído de Itália a bordo de um avião privado com Peleg, que teria em sua posse o passaporte israelita da criança. Mais tarde, “fontes diplomáticas confirmaram a sua chegada a Israel”.

Os média italianos reportam também que a tia paterna, Biran-Nirko, tentou contactar Peleg e, mais tarde recebeu a seguinte mensagem: “Eitan voltou a casa”.

O advogado que representa Biran-Nirko, Armando Simbari, disse em entrevista ao "Corriere della Sera" que a notícia é “muito triste": "Eitan foi retirado da sua família, o local onde cresceu e dos médicos que o acompanhavam após o acidente”.

Investigadores ainda estão a tentar determinar a verdadeira causa da tragédia. O "The Guardian" assinala que as caixas negras foram recentemente retiradas do local e espera-se que decorram ainda três meses até que toda a informação seja avaliada. De acordo com procuradores italianos encarregues do caso, os travões de emergência do teleférico tinham sido desativados para “evitar disrupções no serviço”.