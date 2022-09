Afeganistão. Talibãs permitem que mulheres estudem em universidades exclusivas ao sexo feminino. Só que não há professoras suficientes

No domingo, o novo ministro do Ensino Superior dos Talibãs, Abdul Baqi Haqqani, afirmou que as mulheres afegãs que desejam estudar na universidade só o poderão fazer em salas separadas dos homens e se cumprirem o regulamento islâmico no que diz respeito ao vestuário.

Estas declarações levantaram preocupações sobre a imposição de um regime autoritário e semelhante ao implementado nos anos 90, última vez que os talibãs estiveram no poder. Durante essa época, as raparigas e as mulheres não tinham acesso à educação e estavam excluídas da vida pública.

No sábado, os talibãs ergueram a sua bandeira no palácio presidencial no 20.º aniversário dos ataques de 11 de Setembro, sinalizando que o seu trabalho governativo havia começado. A bandeira branca com um verso do Alcorão foi hasteada por Mohammad Hassan Akhund, o primeiro-ministro do governo interino.

A comunidade internacional tem observado de perto como o novo regime exclusivamente masculino dos talibãs trata as mulheres afegãs, para avaliar a veracidade de todas as promessas de moderação por parte do grupo islâmico.

Os talibãs insistem que as suas políticas mudaram, mas as mulheres já foram proibidas de praticar desporto e, embora, tenham dito que elas poderão ter empregos, o grupo islâmico pediu a todas as trabalhadoras fora do sector da saúde para não trabalharem devido a medidas securitárias.

Haqqani disse, numa conferência de imprensa, que as mulheres teriam permissão para continuar os seus estudos universitários, mas que seria obrigatório usarem hijab. Não ficou claro se isso significava um lenço na cabeça ou se os rostos das mulheres teriam de ser completamente cobertos.

“Não permitiremos que rapazes e raparigas estudem juntos”, disse Haqqani. “Não permitiremos co-educação.”. As alunas também só poderão ser ensinadas por mulheres. Haqqani disse, também, que as matérias ensinadas nas universidades seriam revistas.

Um estudante universitário afirmou que isto é apenas um sinal do que se pode esperar do país como um todo. “Isto espalhar-se-á para outras áreas da sociedade também”, disse um estudante universitário de 21 anos ao "Washington Post".

Mudanças no funcionamento das universidades

As novas políticas de educação marcam um afastamento significativo de como as universidades funcionavam anteriormente. Antes da queda de Cabul para os Talibãs a 15 de agosto, todas as universidades no Afeganistão eram mistas e as mulheres não precisavam de obedecer a normas de vestuário. O número de estudantes do sexo feminino no ensino superior atingiu níveis recordes e instituições como a Universidade de Herat e a Universidade Ghalib, em Cabul, tinham mais estudantes do sexo feminino do que do sexo masculino.

Desde que os talibãs assumiram o poder muitas estudantes ficaram em casa devido à incerteza e ao medo, e as mulheres que saíram às ruas nos últimos dias para reivindicar os seus direitos foram recebidas com violência e tiros.

“Há cada vez mais relatos de que os talibãs proibiram as mulheres de aparecerem em locais públicos sem acompanhantes masculinos e impediram as mulheres de trabalhar. Eles limitaram o acesso das raparigas à educação em certas regiões”, explicou Deborah Lyons, representante especial do secretário-geral da ONU para o Afeganistão, no Conselho de Segurança na semana passada.

Haqqani insistiu que os talibãs não queriam voltar às suas políticas de há 20 anos. “Vamos começar a construir a partir do que existe hoje”, disse ele.

Falta de professoras coloca em risco aulas só para mulheres

Neste momento, suspeita-se que a educação para mulheres no ensino superior não venha a avançar, dado que as universidades não têm recursos para administrar duas instituições paralelas e não há professoras suficientes.

“Os talibãs falam sobre segregação, mas somos uma das maiores e mais bem equipadas universidades do Afeganistão e ainda não temos capacidade para o fazer”, disse um professor da Universidade de Herat ao jornal "The Guardian".

Uma aluna que estuda ciências em Kandahar disse ao mesmo jornal que a sua universidade já a informou que não fazia sentido economicamente ensinar mulheres separadamente dos homens. Também existe a preocupação de que não haja professoras com experiência suficiente para todos os cursos.

Haqqani, no entanto, deu a entender que podem ser exploradas alternativas. “Tudo depende da capacidade da universidade”, afirmou. “Também podemos usar professores do sexo masculino para ensinar por trás de uma cortina ou usar a tecnologia.”