Afeganistão. Talibãs garantem à ONU segurança dos trabalhadores humanitários

Os talibãs garantiram à Organização das Nações Unidas (ONU) segurança e liberdade de circulação dos trabalhadores humanitários que operam no Afeganistão.

A confirmação foi dada pelo subsecretário da ONU para os assuntos humanitários, Martin Griffiths, enquanto lia o compromisso escrito dos talibãs numa conferência de angariação de fundos em Genebra, na Suíça.

Segundo o “The Guardian”, Martin Griffiths diz que também recebeu garantia de que as agências de ajuda podem operar independentemente do governo e que são livres de empregar mulheres.

A salvaguarda foi dada em nome do vice-primeiro-ministro afegão, na sequência de conversações que Griffiths manteve com a liderança talibã na semana passada em Cabul (capital do Afeganistão).

Desta forma, os trabalhadores humanitários vão poder continuar a operar no país onde milhares de pessoas estão a sofrer de fome. A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou estar profundamente alarmada com a escalada da crise humanitária no Afeganistão.

O país encontra-se num estado de colapso económico após a tomada do poder pelos talibãs e o corte de ajuda dos Estados Unidos.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunciou mais 64 milhões de dólares em ajuda, mas avisou que as agências humanitárias não poderão fazer o seu trabalho se os talibãs não cumprirem as suas promessas.