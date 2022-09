Descodificador. O novo regime talibã já governa o Afeganistão?

1. Os talibãs já formaram governo?

Sim, foi anunciado na terça-feira e entrou em funções de imediato. Integra rostos da velha guarda do regime dos anos 90 (como Mohammad Hasan Akhund, então ministro dos Negócios Estrangeiros e agora primeiro-ministro) e também um “terrorista global”, como o FBI designa Sirajuddin Haqqani, o novo ministro do Interior. A agência de informação dos EUA oferece mesmo uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações que levem diretamente à prisão do dirigente da Rede Haqqani, extremista e próxima da Al-Qaeda. O ministério da Defesa está entregue a Mohammad Yaqoob, filho do Mullah Omar, o líder talibã à época do 11 de Setembro. Às promessas de um Governo inclusivo, não sobressaem membros do regime anterior nem das minorias, muito menos mulheres.

