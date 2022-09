Brasil. Ruas dão sinais para as eleições de 2022

Durante dois meses, Jair Bolsonaro convocou os apoiantes a expressarem apoio ao Governo no Dia da Independência do Brasil, com o Presidente a antecipar a presença de dois milhões de manifestantes. A 7 de setembro registaram-se protestos em 24 capitais, com destaque para as manifestações em Brasília e em São Paulo.

A estrutura de apoiantes chamou a atenção dos analistas por ter sofrido alterações desde que Bolsonaro chegou ao poder em 2018. As conclusões de um investigador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), que participou na manifestação de São Paulo, apontam para a diversificação do perfil dos defensores do Presidente. “Este protesto foi capaz de avançar um perfil social mais plural”, afirma Jonas Medeiros ao Expresso. “Não me lembro de ver tantas famílias negras nos protestos pró-impeachment [de Dilma Rousseff], com mais classes alta e média alta, muitos brancos e pessoas bem mais velhas”, avança o investigador que se infiltrou no protesto para melhor o observar.